Александр Проханов: Сирия - не Афган, а Путин - не сын комбайнера, а представитель спецслужб

- Александр Андреевич! Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР. "Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", - вот такое заявление американского лидера прозвучало в эфире телеканала FoxNews.

- Нет, Советский Союз развалился из-за того, что омерзительно переродилась советская элита, предшественники которой когда-то начинали великий красный проект, а последователи к 90-му году превратились в сутяг, интриганов и западноориентированных дельцов.

Александр Проханов: Сирия - не Афганистан, а Путин - не сын комбайнера 00:00 00:00

- Вам близка эта тема - Афгана...

- Саш, а война в Афганистане была просто необходима...

-... Вы там бывали.

- она прекращала радикальную мусульманскую атаку на наши республики Средней Азии. И мы выиграли эту войну.

Беда только в том, что мы включились в войну при одном государстве (при Советском Союзе), а выходили из неё при том же вроде СССР, но государство уже управлялось негодниками и предателями. И они превратили эту войну - в наше поражение.

Поскольку мы ушли из Афганистана - ушли с Востока, - то стали терять пространство, терять влияние, терять волю. Мир увидел, что Советский Союз - в лице Горбачёва - ничего не хочет и ничего не может. И мир ополчился на нас.

Есть удивительная, потрясающая песня полковника Морозова, который воевал в Афганистане: "Мы уходим, уходим..." Там такие слова, от которых слезы текут...

Прощайте, горы, вам видней -

Какую цену мы платили,

Каких врагов мы не добили,

Каких оставили друзей...

Поэтому, война в Афганистане - последняя победная война за империю. После этого начались войны, связанные с потерей территорий...

- Трамп, правда, добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, из-за террористической угрозы, которую представляли талибы.

- Ну, видишь... Трамп - это ещё человек-противоречие. Более того - он строит свою политику на противоречии. Он своими высказываниями хаотизирует все политическое пространство - как Америки, так и мира.

Сначала говорит, что Афганская война была трагедией для Советского Союза. И что, - если бы не было этой войны, СССР бы уцелел. С другой стороны - что Афганская война была необходима Советскому Союзу, потому как он этой войной предупреждал чудовищную угрозу вот Исламского радикализма, который потом поразил весь мир.

Трамп - человек, который на практике использует теорию управляемого хаоса. Он хаотизирует мир, создаёт страшную панику в среде, люди не знают, что от него ждать, возникает такая противоречивая дымовая завеса, а в недрах этой завесы он совершает свои дела... К Трампу надо относиться серьезнее.

- Трамп также ещё добавил, что сейчас урегулированием ситуации в Афганистане, помимо США, занимаются Россия, Индия и Пакистан... Но я вот, знаете, в чем его заподозрил? И с вами хотел бы поделиться. Вот он не перекидывает ли... Точнее - не пытается ли перекинуть "афганский мостик" в сирийскую ситуацию, в Сирию, куда Россия также ввела войска из-за террористической угрозы?

- А что ему-то перекидывать? По-моему, все перекинули. Вот если услышишь наших здравомыслящих политиков, включая президента Путина, - которые объясняют, почему мы в Сирии... Абсолютно все понятно.

То советское руководство объясняло - почему мы в Афганистане. Тогда говорили, что стремимся предотвратить вот эту радикальную экспансию в республики Средней Азии. И сегодня мы говорим, что стремимся предотвратить воздействия террористической организации ИГИЛ (запрещённой в России.- А.Г.) на наше подбрюшье - Среднюю Азию.

Тогда мы говорили, что помогаем нашим друзьям, которых пытаются свергнуть американцы. И сегодня мы говорим, что помогаем Башару Асаду, которого стремятся свергнуть те же США, как они свергли лидеров в Ливии или Ираке...

И, по существу, аргументация - та же самая.

И, более того, те, кто сейчас в России выступает против нашего присутствия в Сирии, повторяет либеральные сентенции или либеральные измышления 80-х годов. История повторяется.

- Но, будем надеяться, она не повторится в полном объеме и не усугубится до полной крайности, и Россия, если использовать формулу Трампа, не пойдёт по пути СССР?

- Я думаю, что... Поскольку Путин не является сыном комбайнера ставропольского, а является представителем спецслужб - он не повторит вот эти безвольные отвратительные действия Михаила Сергеевича, которые привели нас к чудовищной катастрофе.

- Ну, это - заголовок нашего с вами интервью. Спасибо!

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