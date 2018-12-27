Растолстела – и разонравилась мужу. Как вернуть красоту обратно?

В современном мире стареть не модно. Особенно среди женщин. До сорока мы бодримся: мы еще ого-го. Молодым фору дадим.

Наколем себе какой-нибудь ботокс, и типа мы «в домике». Ан нет!

После сорока беда не приходит одна. Выясняется, например, что довольно трудно похудеть.

42-летняя актриса Шарлиз Терон недавно поправилась на 16 кило – ради роли в фильме «Талли». Она там играет многодетную мать. Когда-то она уже проделывала над собой подобное: толстела для фильма «Монстр» (и получила, кстати, «Оскара»). Но ей тогда было 27 лет – и набранные полтора десятка кило ушли за неделю. Теперь же ей пришлось изрядно потрудиться: "Я сильно переживала, когда вес медленно уходил. Дело в том, что когда тебе 27, то намного проще держать себя в форме, чем в 42», - призналась актриса. Думаю, больше Шарлиз не будет злоупотреблять такими опытами.

Ну а мы, простые, неголливудские женщины толстеем без всяких ролей.

«У меня рост 1.64, вешу 63 кг сейчас (как курить бросила 5 лет назад, так и прибавила 8 кг резко), мне 48 лет, муж ноет, что я толстая. Секс - только со свой правой рукой. Я понимаю все свои недостатки, я боюсь лишиться мужа. Очень боюсь. Я нагло не работаю 2 года (до этого была успешная высокооплачиваемая карьера, получала даже больше мужа - но мне просто всё осточертело, и я резко оборвала). Я сижу на шее мужа, я выпиваю, я не занимаюсь спортом, я только поддерживаю хозяйство. Мне противно видеть в зеркале мои круглые щёки, я не ношу пояса и ремни - у меня исчезла талия. Мне впору застрелиться. Либо взять себя в руки. Самое страшное, что было в моей жизни - когда муж после ругани много лет назад сказал: "Мне ДАЖЕ не захотелось приходить домой!" Это был ужас. Я тогда была стройной, молодой, ребенок был еще мал, у нас был качественный секс... Но это было страшно для меня. Если мужчина не хочет приходить домой - значит, ему плохо в этом доме…

Сейчас он, конечно, осел, привык… Но вдруг когда-нибудь это прозвучит опять: «Мне не хочется приходить домой»…

Можете публиковать, Дарья.

Светлана».

Знаете, Светлана, я вас немного моложе, а история похожая – разнесло меня прилично. Эх, где ж ты мой модельный вес «рост минус сто пятнадцать»?.. Смотрю на эту женщину-колбасу в зеркале, вздыхаю, впадаю в депрессию.

Но муж тут ни при чем (мой толстых-то любит). Это с моими собственными желаниями какая-то петрушка. Еще десять лет назад я бежала в спортзал, как на шопинг. На шопинг, как на свидание. На свидание, как на танцы и т.д.

Куда всё это сдулось? Может, какая-то генетическая программа срабатывает: после сорока надо не о себе думать, а о детях-внуках-дачах?

И вот недавно со мной произошел случай. Бродила по бутикам, искала подарок подружке на день рожденья. И вдруг чувствую: увлеклась. Выбрала ей красный кошелек, а потом вдруг и себе – шикарное платье из итальянской шерсти. А потом - бабах! - еще баретки…Теперь любуюсь на новый шмот: надо как-то не утратить эту энергию желания, эту искру жизни. Пока думала в таком ключе, даже похудела на три кило за неделю. Даже чай без сахара стала пить.

Я не говорю, что вам, Светлана, срочно надо нестись по магазам. У меня вот так сработало, у вас, может, какой-то другой триггер. Но мне кажется, в вашем случае это с мужем не связано. Это ваши тайные демоны. Вы про страх подробно рассказываете, со знанием дела, а с желаниями у вас затык, судя по письму.

Потому что разучились хотеть. В общем, на Новый год я загадаю, чтобы мы с вами вернули себе это полезное умение.

Дорогие читатели, у вас наверняка найдутся еще слова и советы для Светланы. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.