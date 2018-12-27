«Дари радость на Рождество»: россияне собирают подарки для одиноких пациентов больниц, стариков, сирот, бездомных

В психоневрологических интернатах (ПНИ) живут люди, в жизни которых происходит мало событий. Зачастую их мир ограничен забором интерната. Зато если что-то происходит, то запоминается надолго. В службе «Милосердие» хотят сделать Рождество таким днем.

Каждый год православная служба «Милосердие» проводит благотворительную акцию «Дари радость на Рождество», чтобы собрать тысячи подарков для одиноких пациентов больниц, стариков, детей-сирот, бездомных, многодетных семей. Среди тех, кто ждет подарки к празднику – жители психоневрологического интерната №11. Здесь живут люди с ментальными и физическими нарушениями, большую часть своей жизни они проводят в интернате. Сестры милосердия и добровольцы службы «Милосердие» показывают им тот большой мир, к которому жители ПНИ имеют ограниченный доступ: вместе катаются на «ватрушках» в зимнем парке, жарят шашлыки, устраивают экскурсии. А на Рождество очень хотят подарить всем подарки.

Жители психоневрологического интерната №11 ждут подарков на Новый год Фото: служба «Милосердие»

Среди подопечных службы «Милосердие» в ПНИ есть очень разные люди. Например, Таня. Она оказалась в интернате около 6 лет назад и из-за драчливости и агрессивности очень быстро попала в категорию «нелюбимчиков» у персонала. В отделении, где живет Таня, практически никто не остался без синяка или укуса. Из-за нее мучились все. Было трудно поверить, что Таня может измениться, но чудеса происходят чаще, чем кажется. Однажды в интернат пришла доброволец Наташа, и впервые в жизни Таня стала «любимчиком». С тех пор прошло несколько лет, нельзя сказать, что Таня полностью перестала быть агрессивной, но оказалось, что она умеет не только драться. Таня любит петь и смеяться, и сестры милосердия говорят, что невозможно описать словами, как Таня прекрасна в эти моменты.

Таня начала улыбаться только после того, как встретила добровольца Наташу Фото: служба «Милосердие»

Или Антон. Ему уже 29 лет, но, глядя на него, трудно определить возраст. Антону принадлежит тело семилетнего худенького ребенка, скрученное, искаженное и с большим горбом на спине. Долгое время его организм отказывался принимать пищу. Все попытки помочь Антону заканчивались фиаско. За него молились, о нем заботились, но казалось, что уже ничего нельзя сделать. Последний раз из больницы его выписали со словами «конец уже близок». Но с тех пор прошел месяц, два, полгода. Организм Антона начал усваивать пищу. Теперь картошка с мясом – любимое блюдо Антона. «Антоша часто смеется, и этот смех наполняет душу радостью и покоем. В какой момент Господь решил, что ему хватит страданий, и почему – мы не знаем. Не иначе как чудом это не назовешь», - говорит сестра милосердия Ирина Колесникова.

Антону 29 лет. Но он запрет в теле семилетнего худенького ребенка Фото: служба «Милосердие»

Таня, Антон и еще 30 жителей ПНИ ждут подарков на Рождество. Сестры милосердия и добровольцы хотят подарить им небольшие сладкие наборы: чай, кофе, конфеты, печенья. Подарить радость людям из ПНИ можно здесь.

На сайте «Дари радость на Рождество» можно выбрать подарки для самых разных людей: например, купить утеплитель для коляски, с которым не холодно гулять зимой, для парализованного поэта и сказочника Евгения, или развивающую игрушку для любознательного Глеба, который учится жить с диагнозом ДЦП, или просто конфеты для пациентов больниц.

«Когда я рассказываю о нашей акции «Дари радость на Рождество», меня обычно спрашивают, какой подарок в нашем списке самый запоминающийся. Но не надо искать дорогой или необычный подарок – вся суть в историях людей, которым мы хотим помочь. Ведь мы живем и не думаем о том, что рядом с нами есть семьи, у которых нет денег, чтобы накрыть праздничный стол, что бездомные встретят Рождество на улице, и такой простой подарок, как теплые носки, будет бесценным для них в эту холодную ночь, что обычная шоколадка заставит улыбнуться человека, который оказался в праздники в больнице», - говорит руководитель благотворительных программ службы «Милосердие» Анна Белавина.

ВАЖНО

Поддержать акцию «Дари радость на Рождество» можно по SMS: для этого нужно отправить SMS со словом «Рождество» и суммой пожертвования на номер 3434, например, «Рождество 200». Эти средства будут направлены на покупку подарков для нуждающихся.

Принять участие в акции можно до 6 января включительно.

В Москве пункт сбора подарков уже сейчас действует на специальной площадке службы «Милосердие» в торговой галерее «Монарх» по адресу: Ленинградский проспект, 31А, стр.1, 1 этаж.

График работы пункта сбора подарков, а также контакты координаторов акции в других городах можно найти на сайте акции dari.miloserdie.ru.