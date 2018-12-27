Как мы пели с Депардье «Марсельезу»

Автоматная очередь в предместье Грозного тревожно разрывает спокойствие летнего вечера. От пальбы в воздух вмиг смолкает мощный лягушачий хор в соседнем пруду. И снова можно продолжать съемки.

Пользуясь очередной паузой, Депардье оставляет в беседке Лиз Херли и подходит к нам с продюсером Арно Фрилле. Почти по слогам Жерар произносит «Комсомольская правда». А Арно переводит его вопрос: есть ли что-то общее между названием газеты и словом «коммунист»?

Объясняю: формально да. А с уходом коммунистической эпохи в России газета не стала менять свое историческое название. Арно переводит на французский, и я вижу как, бывший и без того в хорошем настроении, Жерар начинает просто сиять и сгребает меня в охапку. Арно едва успевает транслировать на русский эмоции друга:

- Депардье с детства помогал отцу распространять «Юманите». И, по сути, учился читать по этой газете французских коммунистов.

Последнюю фразу заглушил поющий Депардье. Так мы и пели, обнявшись, - звездный актер в киношном костюме гангстера и простой российский репортер. Мелодия «Марсельезы» объединила слова гимна Франции с русской версией «Рабочей Марсельезы»: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!»

А по площадке метался продюсер: «Кто-нибудь снял это?!»

И тогда в пригороде Грозного, и позднее на пресс-конференциях, съемках фильма «Бирюза» («Виктор») в горах Чечни, на улицах Москвы часто видел изумление иностранных журналистов и особенно не ладивших с Депардье французских. Изумление от искренней теплоты в общении актера с самыми обыкновенными людьми.

Продюсер Арно Фрилле и актер Жерар Депардье в редакции "Комсомольской правды".Фото: Михаил ФРОЛОВ

С одной стороны, в первый день в Грозном Жерар довольно жестко выговорил за несанкционированную съемку в холле гостиницы неизвестными персонами, без его, актера, согласия. С другой стороны, сам подзывал в той же гостинице скромно стоявшую в сторонке с фотоаппаратом уборщицу, других горожан на улицах города, в селении в горах Чечни, и терпеливо фотографировался.

Жерар Депардье на съемках в Чечне. ФОТО Виктор БАЯЗИТОВ

Симпатии эти были взаимными. А значит, будут у актера и новые фильмы в России. Есть задумки у продюсера о «Нормандии - Неман». Есть восхищение Депардье фигурой Емельяна Пугачева.

В завершение съемок фильма «Виктор» подарил Депардье огромный том Александра Дюма. Как французский язык по «Юманите», надеюсь, русский, со временем, Жерар выучит, переживая приключения трех мушкетеров.

С днем рождения, Жерар!