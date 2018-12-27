Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах

Колин О'Брейди, 33-летний житель американского Портленда, впервые в истории человечества в одиночку на лыжах пересек всю Антарктиду.

Опасное путешествие началось 3 ноября этого года. А спустя 54 дня, 26 декабря, экспедиция подошла к концу. За это время спортсмен-экстремал без посторонней помощи пересек суровую Антарктиду на обычных лыжах. Смельчак преодолел 1500 тысячи километров, а в последний день своего захватывающего путешествия он прошел почти без остановок 129 километров!

- Хотя это и были самые сложные 32 часа в моей жизни, это было лучшее, что мне довелось испытать, - улыбается Колин.

colinobrady Американец впервые в истории пересек Антарктиду на лыжах в одиночку

Главной целью необычного путешествия было преодолеть весь маршрут без любой посторонней помощи. Спортсмен-экстремал взял с собой около 170 килограммов необходимого снаряжения, которого он вез с собой на больших санях.

colinobrady Американский спорстмен-экстремал принял участие в опасной экспедиции по Антарктиде

Как заметил Колин, основной трудностью для него было преодоление заструг - огромных снежных гребней, наметенных ветром. В некоторые дни экспедиции мужчине приходилось идти против ветра скоростью 48 километров в час, пишет издание The Guardian.

colinobrady Растянуться после тяжелого дня в палатке - огромное облегчение. "Световой день 24 часа создает парниковый эффект, поэтому здесь немного теплее, чем на улице -25", - написал Колин.

colinobrady В конце экспедиции американец позвонил своей семье и с радостью сообщил, что смог преодолеть все препятствия и пересечь Антарктиду полностью

Друзья, родные и многочисленные поклонники отслеживали маршрут Колина в интернете.

- У меня получилось, - радостно воскликнул смельчак во время телефонного разговора с семьей.

Родные Колина рассказали, что их родственник на протяжении всего пути мечтал съесть гамбургер. Однако в день окончания невероятного путешествия сказал, он заявил, что его предпочтения немного изменились: теперь он грезит о свежей рыбе с салатом. И неудивительно: на протяжении экспедиции мужчине приходилось питаться замороженными полуфабрикатами.