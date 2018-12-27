2018-12-27T13:52:05+03:00
Умные вещи

Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили онлайн-гид по выставке «Ткань процветания»

Экспозиция объединила более 40 художников со всего мира, которые с помощью ткани рассказывают о политических утопиях и экономических катастрофах, войнах и революциях, идеологиях и мифах
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Запуск приложения «Ткань процветания» продолжает сотрудничеств о между Одноклассниками и Музеем «Гараж».Запуск приложения «Ткань процветания» продолжает сотрудничеств о между Одноклассниками и Музеем «Гараж».
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Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили интерактивное приложение, посвященное выставке «Ткань процветания» — международному проекту об одежде в искусстве вне контекста модной индустрии. С помощью этого приложения можно не только познакомиться с ключевыми сюжетами выставки и историей создания отдельных экспонатов, но и найти неожиданный ответ на вопрос «Что значит одеваться?» .

Приложение опубликовано в официальной группе Музея «Гараж» и состоит из двух разделов. Первый посвящен представленным на выставке работам и материалам, к которым обращаются художники: от советского агиттекстиля до одежды беженцев из Мьянмы. Второй раздел интерактивный: здесь можно пройти тест и узнать, когда возникла мода на японские бомберы и кто придумал одежду с геометрическими принтами.

Онлайн-гид создан на платформе приложений для групп в социальной сети и доступен с любого устройства, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили интерактивное приложение, посвященное выставке «Ткань процветания».

Музей современного искусства «Гараж» и Одноклассники запустили интерактивное приложение, посвященное выставке «Ткань процветания».

Выставка «Ткань процветания» объединила более 40 художников со всего мира, которые с помощью ткани рассказывают о политических утопиях и экономических катастрофах, войнах и революциях, идеологиях и мифах. На выставке представлены и эксперименты советского авангарда, и проекты, посвященные современному миграционному кризису.

Выставка «Ткань процветания» объединила более 40 художников со всего мира.

Выставка «Ткань процветания» объединила более 40 художников со всего мира.

Запуск приложения «Ткань процветания» продолжает сотрудничеств о между Одноклассниками и Музеем «Гараж», которое началось в 2017 год у . Ранее сотрудники Музея вели еженедельные онлайн-экскурсии, в ходе которых в прямом эфире рассказывали пользователям Одноклассников о выставках, в том числе о первой Триеннале российского современного искусства. Трансляции собрали суммарно более 50 000 просмотров. В прошлом году в ОК было запущено приложение к выставке знаменитого японского художника Такаси Мураками.

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