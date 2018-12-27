2018-12-27T15:05:20+03:00
Происшествия

В Люберцах 19-летний лихач прокатился на немецком авто по военному мемориалу

Парня уже задержали ему грозит до 15 суток ареста [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Лихачу грозит штраф в размере 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Лихачу грозит штраф в размере 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковных Люберцах 19-летний Вадим на автомобиле въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем. Хотел шокировать, вызвать волну обсуждений или просто «отключил мозги»? Пока парень отказывается называть причины своих действий. Однако вопиющий поступок 19-летнего парня уже заинтересовал сотрудников полиции Московской области.

В Люберцах 19-летний лихач прокатился на немецком авто по военному мемориалу.

- Нам поступило сообщение о том, что неизвестный на автомобиле совершает различные маневры на воинском мемориале. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что он въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем, расположенную по Октябрьскому проспекту в Люберцах, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские уже выяснили, что 19-летний парень родом из Пензенской области, временно проживает в Московской области. В тот вечер он выехал на арендованном BMW, катался в Люберцах, а после въехал на воинский мемориал и стал совершать развороты. Дерзкие дрифты уже «оценили» полицейские и привлекли парня к административной ответственности.

- Молодого человека доставили в отделение полиции. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», – добавила Татьяна Петрова.

За катания по военному мемориалу 19-летнему лихачу грозит штраф в размере 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Задержан люберецкий дрифтер.

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