Автогражданка избавляется от уравниловки

По оценкам страховщиков, из 10 водителей 8 ездят аккуратно и в аварии по собственной вине не попадают. Но 20% автовладельцев – это группа риска. И этот риск зашит в тарифах ОСАГО таким образом, что аккуратные водители «дотируют» недисциплинированных.

Именно поэтому либерализация ценообразования в ОСАГО нацелена на то, чтобы уйти от уравниловки и предложить для каждого автовладельца, в зависимости от его специфики и опыта вождения, справедливый тариф. Грубо говоря, хорошие водители будут платить меньше, плохие – больше.

Реформа пройдет поэтапно, и первый начнется с наступлением 2019 года.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2019 ГОДУ?

Тарифный коридор

С нового года должно вступить в силу указание Центробанка о расширении коридора базовой ставки тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20% в обе стороны. Если сейчас базовая ставка лежит в диапазоне 3432-4118 руб., то с 2019 года будет 2746-4942 руб.

Коэффициент аварийности

Это самый проблемный момент при расчете стоимости полиса ОСАГО. Суть коэффициента «бонус-малус» (КБМ) на первый взгляд проста: чем больше аварий (страховых случаев), тем дороже страховка. И наоборот, при безаварийной езде цена полиса может снизиться на 50%. Но зачастую водители сталкиваются с неточностями при расчете КБМ или в связи с несколькими такими коэффициентами, привязанными к одному водителю.

Реформа ценообразования предполагает более простой и прозрачный механизм присвоения КБМ. С 1 апреля он будет рассчитываться один раз в год и единый для всех транспортных средств одного владельца. Тем водителям, которые имеют несколько значений коэффициента аварийности, будет присвоен наименьший.

Возраст и стаж

Сейчас водители делятся на 4 категории по возрасту и стажу. А в 2019 году их должно стать 58. Соответственно, неопытные юноши будут платить за страховку больше, чем опытные зрелые автовладельцы.

В отношении представителей «старших» категорий будут введены понижающие коэффициенты 0,99 и 0,96. Первый из них касается водителей в возрасте 35-39 лет со стажем 3-4 года. Они получат дополнительную скидку 1%. Второй даст скидку 4% водителям старше 30 и со стажем более 10 лет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Минфин разработал законопроект, который касается второго этапа либерализации ценообразования в системе ОСАГО. Ожидается, что Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию.

С 1 сентября 2019 года предлагается расширить тарифный коридор еще на 30%, а с 1 сентября 2020 года - на 40% в обе стороны, и параллельно с этим сначала отменить коэффициент мощности, а затем - региональный коэффициент. Вместо этого страховые компании могут получить возможность устанавливать собственный коэффициент – «коэффициент страховщика», а также манеру вождения водителя и нарушения ПДД.

Не исключено, что в перспективе в расчетах тарифа ОСАГО появятся еще какие-то факторы, влияющие на уровень рисков конкретного водителя.

Только после того, как станет понятно, что первые два этапа либерализации прошли успешно, и цены в долгосрочной перспективе не взлетели вверх, будут определены и реализованы следующие шаги в освобождении тарифов.

По прогнозам представителей автомобильного сообщества и экспертов, примерно к 2025 году реформа ОСАГО позволит регулировать тарифы в отношении разных категорий страхователей не только гибко, но и справедливо. Цена полиса будет полностью персональной.