Расписание главных спортивных событий новогодних праздников 2019: хоккей, футбол и выстрелы под бой курантов

Придет тот день и тот час, когда вам надоест оливье в тазиках, «С легким паром» в телевизоре и салюты за окном. И захочется простого и настоящего спорта хоккея, биатлона и какой-то еще экзотики. И тогда вы вспомните про «КП», которая подготовила расписание спортивных событий на новогодних праздников.

29 декабря. Биатлон. Рождественская гонка в Гельзенкирхене

Каждый год на футбольном стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене проходит биатлонная шоу-гонка. Команды, состоящее из одного спортсмена и одной спортсменки, сначала бегут масс-старт, а по его итогам - гонка преследования. Стрельбище проходит на закрытом стадионе, так что ветра нет. Трасса уже, чем обычно, поэтому обгонять сложнее, и постоянно кто-то ломает лыжи и палки. Но и никто не забывает, что это - прежде всего шоу. Так что за победу не бьются кровь из носу. Правда на этот раз гонка будет немного грустной. На ней с биатлоном прощаются супруги Дарья Домрачева и Оле-эйнар Бьорндален, а также россиянин Антон Шипулин, который будет выступать с Екатериной Юрловой.

Под что смотреть: Германия, снег, Рождество, праздник... Чтобы прочувствовать всю атмосферу гонки вам понадобится стаканчик глинтвейна.

1 января. Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Канада - Россия.

Самый яркий матч группового этапа состоится в новогоднюю ночь в 4 утра мск. 20-летние парни из России постараются доказать, что в стране постоянно рождаются новые таланты. Вот только против Канады сделать это будет нелегко - там школа сейчас посильнее нашей, и играют они у себя дома. С другой стороны, это только групповой этап. Плей-офф МЧМ-2019 состоится с 3 по 6 января.

Под что смотреть: По московскому времени будет 4 часа утра. В вашем распоряжении - весь новогодний стол. Вернее то, что от него осталось.

3 января. Футбол. Чемпионат Англии «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».

В этом матче, возможно, решается судьба чемпионского титула. Дерзкая и немного сумасшедшая команда Юргена Клоппа оторвалась от грозного «МС» на целых 7 очков! Если «красные» победят и сейчас, по «горожанам» будет нанесен еще один психологический удар. А шансы у «Ливерпуля» хороши: Клопп из последних пяти матчей с командой Хосепа Гвардиолы выиграл четыре, и один свел вничью.

Под что смотреть: Запаситесь бутылочкой английского портера. Терпкий вкус поможет перенестись в атмосферу британского трибун. Ну и вообще 3 января - это уже не время для крепких напитков.

4 января. Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Автомобилист».

Если вы живете в Москве, то этот матч - отличный повод выйти в город. Этой игрой после длительной реконструкции открывается стадион «Динамо». В Петровском парке под одной крышей теперь существуют две арены - футбольная и хоккейная. На зеленое поле можно будет посмотреть только в марте. А вот ледовую арену проинспектировать уже сейчас.

Под что смотреть: Вот тут надо вспомнить, что «Динамо» - это сила в движении, и не злоупотреблять ни напитками ни едой.

6 января. Ралли-марафон «Дакар».

Каждый новый год в мире спорта вспоминают о российских «Камазах» - они традиционно делают погоду на марафоне «Дакар». Правда название давно уже не характеризует место его проведения. И в этот раз автомобилисты будут штурмовать не Африку, а пески Перу. Гонка стартует в Лиме 6 январе и там же финиширует 17-го числа.

Под что смотреть: Только минералка. Во-первых, - это автомобили. А во-вторых скоро же на работу!

КОНКРЕТНО

Новогоднее расписание спортивных событий

28 декабря. Баскетбол. Евролига. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА

28 декабря. Хоккей. Возобновление чемпионата НХЛ

28 декабря. Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»

29 декабря. Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

29 декабря. Биатлон. «Рождественская гонка»

29 – 30 декабря. Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

29 декабря – 5 января. Теннис. Кубок Хопмана в Перте (Австралия)

29 декабря – 6 января. Лыжи. Многодневка «Тур де Ски»

29 декабря – 6 января. Прыжки с трамплина. «Турне четырех трамплинов»

31 декабря. Бокс. Выставочный бой Мейвезер – Насукава

31 декабря – 5 января. Теннис. Турнир ATP в Дохе (Катар)

31 декабря – 6 января. Теннис. Турнир WTA в Окленде (Новая Зеландия)

1 января. Хоккей. НХЛ. «Зимняя Классика». «Чикаго» – «Бостон»

1 – 3 января. Футбол. Чемпионат Англии. 21-й тур

3 января. Футбол. Чемпионат Англии. Матч 21-го тура. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

3 января. Баскетбол. Евролига. «Гран-Канария» – «Химки»

4 января. Баскетбол. Евролига. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА

4 января. Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Автомобилист»

4 – 7 января. Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

4 – 7 января. Футбол. Кубок Англии. 3-й раунд

6 – 12 января. Теннис. Турниры ATP и WTA в Сиднее (Австралия)

6 – 17 января. Ралли-рейд «Дакар».

8 – 9 января. Футбол. Кубок английской лиги. 1/2 финала

8 – 10 января. Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи