2018-12-27T14:37:41+03:00
Телевизор

В сети родилась елочка, не выходя в эфир

Подводя какие-то внутренние итоги по брюзжанию в течение уходящего года, наш обозреватель Валентина Львова хочет сказать следующее
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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За новогодним столом.За новогодним столом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество амнезий в сериалах множится. То же самое касается незаконнорожденных наследников и наследниц. Мстителей и мстительниц. Маньяков и маньячек. Но главной тенденцией года является попытка освоить определенный период времени – с середины восьмидесятых по конец девяностых прошлого века. Иногда сценаристы залезают чуть дальше в своей особой машине времени, существующей в параллельной реальности не только с воспоминаниями «старожилов», но и с произведениями художественной литературы или кинематографа тех самых, советских лет, где эти произведения тоже были параллельной реальностью.

И ведь понятно же, что как раз здесь сценаристов очень легко поймать за руку: мое поколение, взрослевшее как раз в то время «перестроечных», а потом «лихих», возможно, является последним поколением, еще смотрящим телевизор. Хотя и тут постоянно наблюдается отказ от телевизоров в принципе, и если выбирать самый популярный комментарий к опубликованным по любому телеповоду тексту в газете, то всплывает одна четкая формулировка: «А я телевизор не смотрю, что же вы так мучаетесь?» Однако продюсеры и сценаристы не унимаются, придумывая все новый «ретро-контент», а я не унимаюсь, глядя в экран, поскольку фиксация времени, истории, на этом попсовом уровне уже порождает иллюзию другой страны, с которой потом начнут жить наши дети.

Еще одна тенденция: сознательный увод из эфира в Интернет зрителей, которые привыкли все смотреть именно в эфире. Странно звучит, когда канал ТНТ призывает смотреть сериал «Домашний арест» не на канале ТНТ, а на сайте. Интересно, а что при этом должен думать рекламодатель, вложившийся в съемку ролика, в покупку времени на ТВ, в гонорар какому-нибудь актеру, который бесплатно не станет кривляться под зеленой елочкой, размахивая мобильным телефоном и нелепо скаля зубы а-ля Щелкунчик? Что за послание передается именно рекламодателю? «Извини, парень, мы тут повторы «Камеди» за позапрошлый год пока гоняем, постой пока в паузах между старыми шутками, а мы пошли на сайт новый хит выкладывать»?..

Граница устанавливается четкая: в телевизор – невнятное ретро, лихие девяностые, повторы «Семнадцати мгновений весны» или «Варианта «Омега», а также политические ток-шоу, где все кричат друг на друга. В сеть – модные сериалы за небольшую абонентскую плату. Еще немного, и переход с аналогового ТВ на цифровое даже и вопросов ни у кого не вызовет: пациент по имени Телевидение уже скорее мертв, чем жив.

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