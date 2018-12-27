Путин пожал руку мальчику, мечтавшему с ним встретиться.

Владимир Путин выполнил мечту пятого тяжелобольного ребенка из числа тех, чьи желания он пообещал воплотить в жизнь на форуме «Доброволец» в начале декабря. Символично, что Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту России, приехал в Москву из Ставропольского края в день проведения Госсовета по развитию добровольческого движения.

Перед встречей с главой государства для Коли и его мамы организовали большую экскурсию по Кремлю. А после этого они отправились на экскурсию по Москве - в усадьбу Измайлово и Музей оружия, потому что Коля увлекается старинным вооружением и даже на встречу к президенту пришел в «кольчуге».

Мальчик рассказал Владимиру Путину, что из-за болезни пока оставил тренировки по самбо, и президент, чтобы его вдохновить, подписал экипировку для занятий. Мама Коли пообещала, что мальчик обязательно наденет эту форму на свои первые соревнования после выздоровления.

Президент подарил мальчику новогодние подарки, а в ответ получил именную майку с логотипом клуба, где Коля занимается самбо.

- Рукопожатие было крепким, - поделился мальчик потом впечатлениями, добавив, что этот момент он увидел когда-то во сне. - Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется.

Пример, который подал президент, уже пошел в массы. И перед началом Госсовета в Кремле установили «Елку новогодних желаний» с пожеланиями детей, которые могли бы исполнить министры, главы регионов или политики разных уровней. Точнее их было сразу две - в Малахитовом фойе и Александровском зале. И на них висели записки с мечтами детей из детских домов, многодетных или малообеспеченных семей. Мечты были самые немудреные, например, «сыграть в футбол с Игорем Акинфеевым» или «поплавать с дельфинами».

С первой елки записки срывали федеральные чиновники, а со второй региональные. Сергей Собянин, Рустам Минниханов, Сергей Аксенов подходили именно к региональной и брали по три-четыре письма, а вице-премьер Татьяна Голикова - подошла к федеральной и ей досталось желание девочки из Архангельской области, хотевшей познакомиться с актером Александром Петровым.

- Мы попросим Александра встретиться, - кивнула она.