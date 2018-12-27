Олень «Боржоми» заговорил человеческим голосом

Это произошло благодаря технологии дополненной реальности, которую ТМ «Боржоми» презентует в своем новом праздничном приложении «AR Borjomi» для записи уникальных видео-поздравлений. Благодаря ему главный герой с упаковки оживает и разговаривает со зрителем!

С развитием современных технологий традиционные текстовые и аудио-поздравления отходят на второй план. Чтобы каждый мог удивить друзей и близких, создать праздничное настроение и зарядить позитивными эмоциями бренд «Боржоми» разработал приложение для нестандартных новогодних поздравлений, которое основано на технологии дополненной реальности. «AR Borjomi» органично дополнило стартовавшую ранее новогоднюю кампанию бренда под девизом «Праздник, чтобы #боржомить».

Приложение позволяет записать интерактивную открытку, используя одну из трех праздничных фильтров-масок, а затем – поделиться видео-селфи в социальных сетях или отправить другу в любом удобном мессенджере.

«Мы идем в ногу со временем и нашими потребителями, следуя последним трендам в цифровых технологиях, в том числе развивая направление виртуальной и дополненной реальности, – говорит Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia. – Впервые в истории бренда мы «оживили» этикетку нашей продукции, чтобы каждый смог отправить не просто открытку или сообщение с поздравлением, а живое видео-пожелание, делясь реальными эмоциями, передавая интонацию, оттенки голоса для близкого человека. Видео-формат оптимизирован для социальных сетей».

Чтобы воспользоваться новым сервисом нужно всего лишь приобрести красочную баночку или бутылочку «Боржоми» из новогодней серии и скачать приложение на свой смартфон. После этого навести камеру на оленя и следовать его инструкции, чтобы создать свой уникальный виртуальный сюрприз для родных и близких.

Говорящий олень «Боржоми» уже доступен для iOS и Android, скачать его можно с помощью QR кода на баночке или же по ссылкам: App Store, Google Play.

Новый год! Давайте боржомить?

О IDS Borjomi Russia:

IDS Borjomi Russia, лидер рынка бутилированной воды России, является частью международной компании IDS Borjomi International – крупнейшего производителя природных бутилированных вод в СНГ и странах Балтии. В портфель IDS Borjomi Russia входят такие известные бренды, как «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс».

О «Боржоми»:

«Боржоми» – знаменитая грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии. Импортируется в Россию компанией IDS Borjomi Russia. Выпускается в стеклянной бутылке 0.33 и 0.5 л, ПЭТ-бутылке 0.5 и 0.75 л, а с 2017 г. – и в алюминиевой банке 0.33 л.