3 миллиона человек не смогут на праздники поехать за границу

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила выезда за границу 3 млн россиян. Все эти люди - должники. Из них 863 тыс. заемщиков банков. Много злостных алиментщиков неплательщиков по ЖКХ. По закону невыездным можно стать при долге свыше 30 тыс. руб. Отдельно по алиментам достаточно иметь неуплату всего в 10 тыс. руб. Стоит обратить внимание, что год назад невыездных было гораздо меньше: 1,9 млн человек.

- Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через границу мы рекомендуем заблаговременно исполнять свои долговые обязательства, – предупреждают приставы.

Сделать это несложно. Нужно зайти на сайт ФССП (fssprus.ru), указать там свое имя, фамилию, город проживания и дату рождения. И сразу увидите, числится ли за вами должок. После оплаты моментально запрет на выезд снят не будет, для этого должно пройти две недели.

Как оказалось, такой способ борьбы с неплательщиками неплохо работает. Вот одна из недавних историй от приставов.

Непутевый папа задолжал по алиментам 150 тыс. руб. Взыскать не с чего - официально нигде не работает. А вот когда ему он собрался поехать в Молдавию и оказался невыездным, сильно удивился, огорчился, но сразу нашел деньги на своего ребенка.