Рождественское землетрясение на Сицилии: Этна продолжает извергаться, но больше него жители сейчас боятся мародеров

Рождественские праздники для жителей северной Катании на острове Сицилия омрачились страшными разрушениями. Прошедшей ночью, по сообщению CataniaToday, снова было зарегистрировано еще десять более слабых толчков силой от 4,4 до 2 баллов по шкале Рихтера. Самый большой из действующих в Европе вулкан Этна продолжает извергаться, хоть и с куда меньшей энергией. Этой ночью по сообщениям итальянски СМИ были эвакуированы из местечка Ачиреале еще десять семей. Сегодня в зону бедствия отправились итальянские политики Майо и Сальвини.

Напомню, земля на севере Катании начала дрожать посреди ночи на 26 декабря, между двумя праздничными днями - Рождеством и днем святого Стефана в 3:19. 4,8 балла по шкале Рихтера было зарегистрировано на Этне, и это было самое сильное землетрясение с тех пор, как вулкан возобновил свою деятельность.

Началась волна паники, люди выбегали на улицу, прихватив все самое необходимое. Некоторые дома рушились прямо на глазах. У одной семьи дом рассыпался буквально на мелкие кусочки сразу, как только они его покинули.

Ущерб на сегодня по подсчетам данных спасателей составляет 28 раненых госпитализированных, 600 человек остались без крова, их размещают в туристических объектах, в здании школ, спортзалов. Многочисленные обвалы и разрушения. Погибших нет, но есть двое тяжело раненых в реанимации: 70-летняя женщина из Пенниси с переломами ребер, ушибами, у нее сдавлена грудная клетка и поясничный отдел, и 71-летний мужчина из Флери с серьезной травмой головы.

Землетрясение ощущалось также в Таормине, в районе Сиракуз и в районе Рагузы.

Сейчас жители и власти больше всего боятся массовых беспорядков, мародерства и грабежей.

Сейчас как говорят сейсмологи, земля успокаивается. Хотя с вершин Этны по-прежнему поднимаются мощные столбы газа и лавового пеплаФото: REUTERS

В районы, пострадавшие от землетрясения, отправлены несколько усиленных патрулей с кодовым название «волки», чтобы минимизировать ущерб от воров и обеспечить безопасность местных жителей. По этой причине многие из вынужденных переселенцев нынешнюю ночь провели в машине перед своими домами, выдерживая холод и охраняя жилище. Были и те, кто рискуя жизнью, если дом разрушится, все же оставались внутри. А одна гостиница, в которую власти хотели направить сотню оставшихся без крова, согласно конвенции, предусмотренной в Сицилийском регионе, которая оплачивает номера во время подобных бедствий, сказала, что у них есть не больше десятка свободных мест. Именно по причине страха оказаться жертвами мародеров.

Сейчас как говорят сейсмологи, земля успокаивается. Хотя с вершин Этны по-прежнему поднимаются мощные столбы газа и лавового пепла, связанные с активностью кратеров. Однако, они не влияют на деятельность международного аэропорта Катании, он открыт и функционирует в полную силу.

На Сицилии от землетрясения пострадали шесть коммун и рухнула статуя Сант-Эмидио, защитника от землетрясений.

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Извержение вулкана Этна спровоцировало сегодня ночью землетрясение силой 4,8 — 5,1 балла. Страшная ночь выдалась у жителей Катании, это регион острова Сицилия. Люди рассказывают, что когда шли по улице, земля дрожала и было очень страшно (подробности)