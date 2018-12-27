Фотовыставка «Время Арктики» открылась в Москве при поддержке «Роснефти»

В Москве открылась фотовыставка «Время Арктики» - увидеть уникальные кадры можно на Никитском бульваре. Экспозицию организовала нефтяная компания «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

На выставке представлены уникальные кадры, сделанные во время научно-исследовательских экспедиций нефтяников «Кара-Зима» и «Кара-Лето», снимки судоверфи «Звезда» (масштабный проект, реализуемый «Роснефтью» совместно с «Роснефтегазом» и «Газпромбанком» на Дальнем Востоке), а также фотографии из еще одного совместного проекта «Роснфети» и «Иннопрактики» - экологического Атласа «Карское море». Фотоработы помогают зрителям перенестись из центра столицы в мир крайнего севера с его величественными ледяными пейзажами, удивительным животным миром и самоотверженным трудом исследователей.

Продлится выставка до 24 января. Увидеть представленные на ней работы можно не только на Никитском бульваре, но и на сайте www.timeofarctic.ru.

Автор фото: Александр ЗЕМЛЯНИЧЕНКО.

«Роснефть» не случайно организовала выставку, посвященную именно Арктике. Дело в том, что компания является крупнейшим недропользователем российского шельфа. За последние шесть лет компания провела 20 экспедиций в пяти морях Арктики. В результате специалисты компании собрали уникальную информацию о регионе. Таких крупных исследований здесь не проводилось со времен Советского Союза. Больше того, участники экспедиции «Кара-Лето 2017» впервые в истории отбуксировали гигантский айсберг массой больше миллиона тонн.

Будучи социально ответственной компанией, «Роснефть» не только разрабатывает месторождения углеводородов в регионе, но и реализует собственную программу по защите полярный экосистем. Особое внимание уделяется редким и охраняемым видам животных, таким как, например, белый медведь и атлантический морж. Кроме того, «Роснефть» полностью восстановила систему метеонаблюдений в Арктике, установив восемь автономных станций. Также компания организовала работу научно-опорной базы на побережье Хатангского залива моря Лаптевых. Совместно с «Иннопрактикой» специалисты «Роснефти» выпустили серию научных изданий «Атласы морей Российской Арктики».