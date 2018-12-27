Трамп летел в Ирак в темноте и очень боялся

После объявления о выводе американских войск из Сирии Дональд Трамп решил проведать своих военнослужащих в соседнем Ираке. В среду вместе с супругой Меланией он прибыл на военно-воздушную базу Айн аль-Асад недалеко от Багдада. Так как по соображениям безопасности визит заранее не анонсировался, то борт №1 летел тайно, без опознавательных огней, и как потом признался Трамп, ему пришлось из-за этого поволноваться.

- Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам, - заявил журналистам по прилету Трамп. - Полет проходил при закрытых окнах. Темнота кромешная. Я летал на разных самолетах. Всех типов и размеров. Я никогда ничего подобного не видел.

Что мешало ему включить хотя бы лампочку для чтения, при закрытых-то иллюминаторах, президент не пояснил.

Удивительно, но запланированная встреча Трампа с премьером Ирака Аделем Абдель Махди так и не состоялась. Стороны не смогли договориться о формате переговоров, поэтому двум лидерам пришлось ограничиться телефонным разговором, который Трамп мог бы спокойно провести и из Белого дома.

И все же летал он за тридевять земель не напрасно. На авиабазе президент около 20 минут пообщался с американскими военными, после чего беседовал с послом США в Ираке и командным составом.

- Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас, на Соединенных Штатах, - заявил на встрече Трамп. - Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо. Америка не должна сражаться за каждую нацию на земле, ничего за это не получая. Если они хотят, чтобы мы сражались, они должны заплатить некую цену, в том числе денежную. Мы больше не должны быть посмешищем для всего мира, и нас не должны так воспринимать.

- Это очень символично, что в рождественскую ночь президент США приехал к своим солдатам в Ирак, - говорит американист Александр Домрин. - Сейчас в Штатах на Трампа идет накат из-за объявленного вывода войск из Сирии. Поэтому он посчитал нужным еще раз публично выразить свое доброе отношение к американским военнослужащим.