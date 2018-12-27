«Вот бы Новый год был каждый день!» Волонтеры подарили праздник тем, кому он нужен больше всего

«Время чудес» - так назвали свою новогоднюю акцию волонтеры движения DaDobro.com. Добровольцы дарят праздник обитателям 75 социальных учреждений по всей стране. Ребята навещают хосписы, детские дома, приюты для бездомных животных. Их обитателей ждут представления, конкурсы, мастер-классы, подарки – но главное: любовь, внимание и забота.

– В жизни нашего волонтёрского движения происходит много событий, но при этом главной миссией остается забота о наших подопечных – детях из детских домов и социально-реабилитационных центров, бабушках и дедушках из пансионатов для престарелых людей, питомцах приютов для бездомных животных, – говорит президент фонда Оксана Богданова. – И, конечно, в преддверии Нового года мы стремимся донести атмосферу праздника до каждого из них.

Подарки, любовь и внимание дарили волонтеры детямФото: материалы пресс-служб

Так, волонтёры из Санкт-Петербурга подарили праздник воспитанникам детского дома в посёлке Вырица. Здесь живут особенные малыши - дети с различными нарушениями психофизического развития. К празднику они готовились не менее ответсвенно, чем сами волонтеры - и очень ждали чуда:

– Мы были просто восхищены тем, какие яркие, красочные костюмы и декорации ребята изготовили своими руками! – говорит Оксана Сарга, волонтёр DaDobro. – Было очень весело: стихи, песни, танцы, Дед Мороз со Снегурочкой… По завершении праздника ребята говорили: «Вот бы Новый год был каждый день!..» И, честно говоря, мы с ними согласны.

В Вологде волонтеры объединились с профессиональными фотографами из центра «Папарацци». Они устроили праздничную фотосессию в социальном Центре помощи семье и детям. Дети и взрослые смогли погрузиться в атмосферу сказки, сфотографироваться в новогоднем антураже, и получить распечатанный снимок на память. В Выборге вместе с маленькми подопечными центра реабилитации добровольцы мастерили елочные игрушки. А в Калининграде волонтёры навестили приют для бездомных животных «Тимвилль» и привезли им корма, закупленные на средства компаний-спонсоров.

Навестили добровольцы перед Новым годом и бездомных животных

Главным же событием акции стала ёлка в Центральном Доме журналиста в Москве. Она объединили два совершенно разных поколения – детей и ветеранов. Праздник подарили ребятам из социально-реабилитационного центра «Астарта» и ветеранам из двух домов престарелых. Ведь и тем и другим так нужны забота и внимание!

Для гостей елки подготовили театрализованное представление, участие в котором приняли участники шоу «Голос», танцевальный детский коллектив, актер Станислав Бондаренко, цирковые артисты. А подарки передали старейшая московская косметическая фабрика «Свобода» и российское представительство транснациональной корпорации «Сингента».

Ёлка в Центральном Доме журналиста объединили два совершенно разных поколения – детей и ветеранов

КСТАТИ

Присоединиться к добрым делам может каждый! Главные акции на 2019 год волонтеров DaDobro.com собраны в специальном «Календаре добрых дел» на сайте движения.