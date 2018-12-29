Российский порт «уплывает» на Маршалловы острова

Но судьба стратегического экспортного терминала, похоже, не волнует ни государственные, ни и правоохранительные органы.

ТЛК владеет многопрофильным перегрузочным комплексом «ЮГ-2» в порту Усть-Луга. Через него ведется перевалка новых иномарок, крупногабаритной техники, контейнеров, проектных и генеральных грузов. «ЮГ-2» – один из лучших терминалов на Балтике, обладающим высоким экспортным потенциалом. По некоторым оценкам, он способен генерировать доход до 2 млрд. руб. ежегодно.

В середине декабря известный петербургский предприниматель Илья Трабер официально стал владельцем 45% активов ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ). Эта организация является залоговым кредитором Транспортно-логистического комплекса.

В прошлом этим пакетом акций владел кипрский оффшор «Доломана Холдинг Лимитед». Остальные совладельцы остались те же, и это россияне.

Впрочем, то, что основным владельцем НКТ стал «российский бизнес», ситуации не изменило: доли владельцев организации теперь находятся в залоге у офшорной компании «Мэйпл Вудленд Лимитед», которая зарегистрирована на Маршалловых островах (ассоциированы с США). Судя по всему, бизнесмен Трабер не спешит переводить все под российскую юрисдикцию, а надзорные органы, кажется, не замечают, что один из крупнейших портовых активов страны уводят у них из-под носа.

История с банкротством и аукционом вокруг имущества Транспортно-логистического комплекса развернулась осенью 2018 года. Его, а также права на аренду земли у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, комитета по природным ресурсам Ленобласти пытаются реализовать на «торгах». В 2017-ом ТЛК был признан банкротом и до недавнего времени принадлежал Валерию Израйлиту, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В ноябре 2018 года стало известно, что 76,55% акций ТЛК консолидировало АО «Холдинговая компания «Новотранс».

Земельные участки в порту Усть-Луга общей площадью почти 200 га, «Юг-2» с инженерной инфраструктурой, административными зданиями, железнодорожными путями и автодорогой стоят чуть больше 10 млрд. руб. На сентябрьских торгах актив вызвал шквальный интерес инвесторов. Среди них были как компании «Новотранс» и кипрская компания ACG Finance Limited, так и частные лица. Мария Кудинова и другие. Потенциальные участники аукциона не смогли получить доступ к документам, из которых могли бы узнать, сколько долгов у ТЛК. По информации издания «Коммерсант» ещё в начале 2018-го года «Новые коммунальные технологии» выкупили у Сбербанка через посредников долги ТЛК размером в 5,2 млрд. руб. Организация стала залоговым кредитором и потребовала дополнительные проценты и неустойку за пользование заёмными средствами. Из-за чего долги ТЛК выросли в 2 раза, а сумма кредитов - до 10 млрд. руб.

Кроме того, обременения ТЛК связаны с договорами аренды и субаренды, которые его конкурсный управляющий Андрей Мариничев заключил с НКТ. А информации об субаренде земельных участков, условиях, суммах нет вообще. Соответственно, ни участникам дела о банкротстве ТЛК, ни потенциальным участникам торгов подробности этих соглашений не известны.

Потенциальные покупатели подали жалобы в УФАС, заявив о том, что организаторы торгов грубо нарушили обязательные процедуры. Продажа имущества ТЛК идет с весны 2018-го, но раз за разом торги отменялись потому, что якобы не было желающих купить активы. Судя по жалобам в адрес антимонопольщиков, произошло это из-за того, что организатор торгов по продаже имущества в Усть-Луге ООО «Спутник» не предоставил потенциальным участникам необходимые данные и документы.

По данным источников, знакомых с ситуацией, уже осенью на счета ТЛК могли бы поступать средства от НКТ за оставление имущества залоговому кредитору. И это в нарушение закона и вопреки предписанию УФАС. Затем «Спутник» всё же признал торги несостоявшимися, а это значит, что процедура банкротства как бы соблюдена и можно по формальным основаниям передавать ТЛК залоговому кредитору.

В цепочке договоров с потребителями услуг МПК Юг-2 появился новый посредник – НКТ. Теперь денежный поток по пути от потребителя до кредитора – ТЛК – размоется и осядет на счетах НКТ вместо погашения задолженностей перед государством и нормализации работы МПК Юг-2.

Заметим, что Транспортно-логистический комплекс – один из акционеров «МТП Усть-Луга». МТП занимается перевалкой грузов, используя полученное от ТЛК в аренду имущество. Оно получено за бесценок в рамках необоснованно подписанных договоров аренды и субаренды через посредника, которым выступила НКТ. И по сути, ТЛК от этого дохода не получает – все оседает в НКТ. Сейчас и у «МТП Усть-Луга» не будет нормального денежного потока от договоров на оказание услуг перевалки – деньги опять-таки будут оседать в НКТ.

В такой ситуации ТЛК, как акционер, и государство не дождутся своих долей и не смогут погасить кредиторскую задолженность, сохранив статус предприятия-банкрота. Более того, НКТ, используя подконтрольных директоров «МТП Усть-Луга», специально создаёт такие условия, в которых работа операторской компании становится невозможной. Например, из «МТП Усть-Луга» был уволен весь персонал, после чего руководитель компании сам направил в контролирующие органы письма о добровольном отзыве собственных лицензий. Это немыслимое с точки зрения нормальной работы предприятия действие.

От потенциальных участников торгов в петербургское УФАС снова поступили жалобы, которые забрал на рассмотрение центральный аппарат антимонопольщиков в Москве. Но и там признали жалобы «необоснованными». Очевидно, что несостоявшиеся участники торгов и новые российские акционеры ТЛК будут обжаловать это решение.

Несмотря на то, что 23% акций ТЛК находятся под контролем двух государственных собственников, никаких действий со стороны Генпрокуратуры и других госорганов не наблюдается. А ведь именно они помогли бы разобраться в ситуации с неправомерными действиями организаторов торгов имуществом ТЛК. Может быть, их не так уж сильно и волнует, что стратегический портовый актив под Санкт-Петербургом уходит под юрисдикцию США?