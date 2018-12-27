2018-12-27T17:54:44+03:00
Политика

Путин - новым губернаторам: Хочу вам пожелать, чтобы вы не обманули ожидания граждан

Президент закрыл избирательную повестку года
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент мягко дал понять, что он хорошо знаком с биографиями сидевших за этим столом. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПрезидент мягко дал понять, что он хорошо знаком с биографиями сидевших за этим столом. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Двумя мероприятиями в Кремле Владимир Путин подвел черту под двумя важнейшими направлениями. Государственный совет, посвящённый развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций, подытожил Год добровольца.

- Мы 2018 год объявили Годом добровольца, - напомнил Владимир Путин. - Для чего мы это сделали, понятно: чтобы повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности и главное, к набирающим глубину переменам в обществе, которые не измеряют только цифрами и сухими показателями. Всё больше граждан стремятся следовать примеру тех, кто сегодня принимает участие в нашем совещании, и все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость.

Президент попросил активней разворачивать волонтёрские центры, но одновременно с этим не забюрокрачивать движение. После завершения Госсовета глава государства встретился с последними избранными в этом году губернаторами, подытожив тем самым еще и избирательную повестку года. В Кремль были приглашены новые руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краёв, Владимирской области, Ненецкого автономного округа.

- После окончания предвыборной кампании наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное, - напутствовал новых региональных лидеров Путин. - В большинстве ваших регионов предвыборная кампания была сложной и даже конфликтной в чем-то. Ну, такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят.

Однако, президент мягко дал понять, что он хорошо знаком с биографиями сидевших за этим столом. И хотя готов помогать всем, тем не менее будет внимательно следить за их работой.

- У всех вас разный жизненный опыт, разный административный опыт. Кто-то, как Олег Николаевич, - Путин указал на главу Приморья Кожемяко, - начинал как слесарь-сантехник свою трудовую деятельность, кто-то как врач, кто-то как юрист. Но сейчас вам нужно мобилизовать всё, чем вы располагаете, всё, что накоплено за годы вашей жизни, и поработать как следует на благо людей. Хочу вам пожелать успехов, пожелать, чтобы вы не обманули ожидания граждан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин пожал руку мальчику, мечтавшему с ним встретиться

Президент подал чиновникам пример и отправил их к «Елке желаний» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок
Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России
Россиянин Виктор Бут отказался идти на возможную сделку с властями США
В Мексике во время рождественской вечеринки расстреляли семью
В Финляндии Санта-Клауса превысил скорость, чтобы успеть доставить подарки детям на Рождество
Умер журналист Алексей Букалов, один из первых российских обозревателей в Ватикане
Пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2019 года
МВД напомнило иностранным болельщикам о необходимости покинуть Россию
Глава МИД Германии призвал реформировать Совбез ООН
Турция провела испытание первой авиабомбы собственного производства
Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»
Глава МИД Австрии осудила притеснение СМИ на Украине
МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского
Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»
В 2019 году по всей Европе появятся заправки для автомобилей Tesla
На Украине стало законным переименование Украинской православной церкви
В Германии предложили принимать на службу в армию граждан других стран ЕС
Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января
Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой выбрал на елке в Кремле
Экс-замглавы внешней разведки Китая осужден пожизненно за взятки