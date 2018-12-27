Путин - новым губернаторам: Хочу вам пожелать, чтобы вы не обманули ожидания граждан

Двумя мероприятиями в Кремле Владимир Путин подвел черту под двумя важнейшими направлениями. Государственный совет, посвящённый развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций, подытожил Год добровольца.

- Мы 2018 год объявили Годом добровольца, - напомнил Владимир Путин. - Для чего мы это сделали, понятно: чтобы повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности и главное, к набирающим глубину переменам в обществе, которые не измеряют только цифрами и сухими показателями. Всё больше граждан стремятся следовать примеру тех, кто сегодня принимает участие в нашем совещании, и все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость.

Президент попросил активней разворачивать волонтёрские центры, но одновременно с этим не забюрокрачивать движение. После завершения Госсовета глава государства встретился с последними избранными в этом году губернаторами, подытожив тем самым еще и избирательную повестку года. В Кремль были приглашены новые руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краёв, Владимирской области, Ненецкого автономного округа.

- После окончания предвыборной кампании наступает период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное, - напутствовал новых региональных лидеров Путин. - В большинстве ваших регионов предвыборная кампания была сложной и даже конфликтной в чем-то. Ну, такова логика политической борьбы. На самом деле я очень рад, что представители оппозиционных партий, а здесь большинство таких, добиваются результатов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят.

Однако, президент мягко дал понять, что он хорошо знаком с биографиями сидевших за этим столом. И хотя готов помогать всем, тем не менее будет внимательно следить за их работой.

- У всех вас разный жизненный опыт, разный административный опыт. Кто-то, как Олег Николаевич, - Путин указал на главу Приморья Кожемяко, - начинал как слесарь-сантехник свою трудовую деятельность, кто-то как врач, кто-то как юрист. Но сейчас вам нужно мобилизовать всё, чем вы располагаете, всё, что накоплено за годы вашей жизни, и поработать как следует на благо людей. Хочу вам пожелать успехов, пожелать, чтобы вы не обманули ожидания граждан.

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