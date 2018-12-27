Зачем Росстат регулярно завышал показатели

Сельское хозяйство в последние годы – образец успеха российской экономики. После введения антисанкций одним только словом «импортозамещение» можно было отбить аппетит – так часто оно произносится. Аграриям выделялись миллиарды рублей субсидий и льготных кредитов. По итогам, нас радовали растущими показателями и другими приятными цифрами. И вот теперь получается, что нам вешали на уши какие-то импортозамещенные спагетти.

Как выяснилось, данные Росстата по темпам роста сельского хозяйства регулярно завышаются. На это указал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

ПЕРЕПИСЬ ПОКАЗАЛА НЕДОСТАЧУ

Согласно Росстату, сельское хозяйство в России последние годы бурно росло. В 2013 году – 5,8%. В 2014 – 3,5%. В 2015 – 2,6%. В 2016 – 4,8%. Потом в 2016-2017 годах была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. По итогам, оказалось, что данные по производству некоторых видов овощей и фруктов сильно завышены. Картофеля в реальности выращивают на 35% меньше. Овощей и бахчевых культур - на 18% меньше. Фруктов и ягод – на 8%. Молочной продукции производят меньше на 3%. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции оказался на 500 млрд рублей меньше декларируемого. И если Росстат за последние 5 лет отчитался о росте АПК в 20%, то на самом деле он составил около 9%.

- В советские времена приписки стимулировались желанием руководителей хозяйств отчитаться о выполнении плана. От этого зависели их зарплаты, премии и сам факт сохранения должности. Но зачем это делать в условиях рыночной экономики? - недоумевает Узун. – У руководителей хозяйств и их собственников заинтересованности в этом вроде бы нет. Однако, сохраняется он у руководителей более высокого ранга. Областное руководство должно отчитаться о выполнении показателей госпрограммы. От этого зависит размер государственной поддержки.

ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА

Но есть и менее очевидная причина. Дело в том, что Всероссийскую сельскохозяйственную перепись проводит тоже… Росстат. Делает это довольно редко - раз в 10 лет. По итогам переписи, ведомство корректирует всю свою прошлую статистику. И всегда в сторону уменьшения. Что получается? Сначала мы много лет радуемся приросту производства. Телевизор нас бомбит позитивной статистикой и фразами в духе «Россия поднимается с колен». Потом, раз в 10 лет, все эти цифры в отчетах тихо уменьшают. И что мы видим на следующий год? За счет уменьшения цифр – новый бурный рост показателей! И цикл начинается по новой.

Подобные трюки часто проделывают во многих ведомствах: новый, например, министр проводит ревизию, обличает предшественника в завышении показателей. Отматывает или просто обнуляет счетчик прежних достижений, чтоб иметь возможность демонстрировать, якобы, свои.

В ближайшие 3 года статистика, которую предоставляет ведомство, будет иметь идеологическое значение. Государство обещало «прорыв». Рост доходов, улучшение демографии. Войти в пятерку крупнейших экономик мира. В 2019 году правительство утвердит более 90 новых статистических показателей, по которым будут оценивать успех национальных проектов.

Совпадение или нет, но прямо перед началом «прорыва» у Росстата сменилось руководство. На место главы пришел 38-летний Павел Малков. Перешел из Минэкономразвития – как раз того ведомства, работа которого и оценивается статистикой. Прежнюю систему Росстата тут же принялись критиковать. Мол, и методики используют несовременные, и информацию вручную собирают. Почему-то 4 года подряд показывают падение реальных доходов. Когда всем понятно, что они «должны» расти.

Реально же мы сегодня на пороге кризиса. Рост экономики официально обещают 1,3%. Даже эти цифры означают для нас стагнацию. Но на самом деле весьма вероятно не «замедление роста», а падение. И тут обнуление счетчика – отличный прием. Опустить все прежние показатели, а потом отчитываться о росте. Хотя на самом деле эти новые, «превышающие» цифры окажутся даже ниже прежних.

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