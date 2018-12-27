2018-12-27T18:14:04+03:00
Звезды

Киркорова назвали музыкантом года

ВЦИОМ подвел культурные итоги 2018 года
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Музыкантом года в 2018-м россияне назвали Филиппа КиркороваМузыкантом года в 2018-м россияне назвали Филиппа КиркороваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По традиции Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце года представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2018 год и кого они считают самыми яркими людьми уходящего года.

Музыкантом года в 2018-м россияне назвали Филиппа Киркорова.

Этот год действительно стал для Филиппа Киркорова «урожайным». Многомиллионные просмотры в Ютубе хитов на песни «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный», «Ибица» (и конечно же, сумасшедшие просмотры набрал ролик «Извинения за Ибицу»). Плюс огромное количество музыкальных наград.

Триумфальный год король российской поп-сцены завершил аншлаговым концертом в СК «Олимпийский», представив там свое новое шоу «Второе Я». Это концерт стал последним для «Олимпийского». Знаменитая площадка закрывается на реконструкцию, которая продлится до 2021 года.

Филипп Киркоров - Цвет настроения синий. (Премьера песни 2018)

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