Человек с тесаком напал на российского дзюдоиста Дмитрия Носова

На личной страничке Дмитрия Носова в соцсетях появилась информация, что какой-то человек попытался его убить.

- Я провожу в Тае спортивные сборы школы самбо. А так же встречу сторонников из общественного движения «Антидилер». - пояснил он «Комсомолке». - Вечером 26 декабря во время разминки между мной и одним из соотечественников возникло недопонимание. Дело в том, что рядом с нами на разминке стояли симпатичные девушки. И я просто сделал им комплимент.

Хочу сразу отметить, что любой мужчина, и я в том числе, будет биться за честь своей женщины. Если к ней хамят, грязно пристают и так далее. Но если просто делают комплимент, то надо радоваться. Но буквально через 20 минут подошел разъяренный молодой человек и начал предъявлять претензию, что мы приставали к его женщине. Я пояснил, что никто ни к кому не приставал, мы просто сказали пару приятных слов действительно красивой девушке и ничего такого не было. Казалось бы на этом конфликт должен был быть исчерпан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684252" frameborder="0"></iframe> Нападение на дзюдоиста Дмитрия Носова.

В итоге балагур продолжил хамить и задираться. Тогда Носов, как истинный спортсмен, предложил ему продолжить выяснение отношений на спортивном ринге, сразившись в любом стиле единоборств.

- Я просто хотел весь это его пыл перевести в шутку. Драться я не собирался, но если тебе очень хочется, пошли в ринг. - пояснил он. - Он согласился.

После двух раундов, победу на которых конечно же одержал призер Олимпийских игр Носов, молодой человек вроде бы даже извинился и ушел, сказав, что на этом все .

- Но через несколько минут он ворвался в помещение, где продолжалась тренировка с огромным тесаком. Знаете, такими еще кокосы разрубают. И с криками: «Убью!» бросился на меня. При этом в помещении были дети и женщины. Он всех перепугал. Вот такая ситуация .

Вместо вечернего променада Дмитрий Носов и свидетели произошедшего отправился в полицейский участок.

- Нам удалось установить личность нападавшего. Его зовут Рауф Идрисов и он из Чебоксар. На его страничке в Инстаграм много фотографий с оружием. Совладелец кальянной, пивнушек и ещё нескольких бизнесов. Позиционирует себя, как участник криминального мира-рекетир, вымогатель, решала... Я намерен довести этот инцидент до суда, чтобы не повадно было бегать с ножами по улицам.

Второй день Носов проводит в полицейском участке, помогая тайским полицейским в поисках мужчины.