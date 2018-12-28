Будущее АЗС: Не только бензин, но и чашка кофе

«Круглый стол», посвященный перспективам развития заправок в России, прошел в ТАСС. Эксперты обсудили основные тренды розничного бизнеса и то, как они будут работать в реалиях нашей страны.

Сейчас главный источник выручки российских АЗС - продажа непосредственно топлива. Тогда как на Западе половину ее дают сопутствующие товары из магазинов и кафе на автозаправочных станциях. Эксперты уверены, что в России тенденция будет такой же.

- В развитых странах заправку рассматривают как точку, где потребитель останавливается на трассе. Мы точно знаем, что человек там будет, а значит, нужно максимально заинтересовать его всеми доступными способами, - говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Отсюда все магазины и кафе. Причем качество товаров там как правило не уступает обычным торговым точкам, а иногда и превосходит их. Например, на АЗС BP замечательная выпечка продается. Наши передовые компании развиваются в этом же направлении. Так, «Роснефть» сейчас строит на Ладоге многофункциональный комплекс, где разве что космодрома не будет.

Проект действительно интересный и масштабный. Автозапровочный комплекс превратится в целый городок: порт, шестиэтажная гостиница, спортивный комплекс, кемпинг и многое другое. Кроме того, «Роснефть» строит несколько комплексов вдоль трассы «Москва - Санкт-Петербург», где вокруг АЗС будут стоять гостиницы, кафе и торговые площадки.

- Внимание к сопутствующим товарам еще и подстегивается грядущими нововведениями. В 2019 году повысятся сразу три налога, которые напрямую входят в цену бензина: НДС, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом прямые и непрямые налоги составят почти 80 процентов в цене топлива. В такой ситуации логично использовать АЗС как места продажи и других товаров и услуг, - рассуждает гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев. - Например, «Роснефть» договорилась с Pirelli о продаже шин на своих заправочных комплексах, наладила сотрудничество с итальянским ритейлером Autogril.

Именно «Роснефть», по мнению экспертов, активнее других на российском рынке занимается внедрением сопутствующих товаров и услуг на АЗС. Компания рассчитывает уже по итогам 2018 получить около четырех миллиардов рублей выручки только от продажи на заправках кофе. Это около 45 миллионов чашек! Компания не скрывает планов, по которым продажа сопутствующих товаров в обозримом будущем должна будет полностью покрывать операционные затраты АЗС.