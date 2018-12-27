2018-12-27T19:38:29+03:00
Общество

"Даже из небольших пожертвований складываются суммы, которые спасают жизни": Небогатые россияне все чаще присоединяются к благотворительности

Портал Добро Mail.Ru составил портрет российского филантропа
Ольга БОРСКАЯ
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Даже из небольших, но регулярных пожертвований от тысяч людей складываются суммы, которые спасают жизни, говорят в Добро Mail.Ru.Даже из небольших, но регулярных пожертвований от тысяч людей складываются суммы, которые спасают жизни, говорят в Добро Mail.Ru.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Благотворительностью в России чаще всего занимаются замужние женщины 25-35 лет. Это выяснил сервис умной и честной благотворительности Добро Mail.Ru, составляя портрет типичного российского филантропа.

Оказалось, что среди тех, кто оказывал бескорыстную помощь другим в 2018 году две трети составляют женщины. Причем, у половины из них есть дети до 16 лет. Самыми отзывчивыми оказались работники сфер продаж, медицины, недвижимости, а также науки и образования. Есть кое-что общее у благотворителей и в привычках: так, 26% из них интересуются активным отдыхом. 70% не курят и считают эту привычку вредной.

Но, пожалуй, самый важный итог исследования: люди начинают понимать, что благотворительность - это не "только для богатых". Творить добрые дела и менять мир к лучшему может каждый. Больше половины жертвователей - по-прежнему россияне со средним достатком или доходом выше среднего. Однако в 2018 году интерес к благотворительности вырос и у людей с низким доходом. Если в 2017 доля небогатых граждан среди жертвователей составляла 17%, то на конец 2018 года уже 21%.

- В обществе долгое время существовал стереотип, что помогать могут только “богатые”, люди с высоким достатком. Мы же объясняли пользователям: даже из небольших, но регулярных пожертвований от тысяч людей складываются суммы, которые спасают жизни. Мы рады, что в этом году на Добре появился появился новый тренд, и участие в благотворительности принимает все более широкая аудитория: 80% делают пожертвования до 300 рублей, – комментирует Александра Бабкина, руководитель проекта Добро Mail.Ru.

В проекте также отметили, что рост интереса к благотворительности у всех слоев населения подтверждается и общим ростом пожертвований на портале Добро Mail.Ru. В 2018 году объем пожертвований вырос почти на 30%, а количество - на 23%.

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