Россия - Дания 27 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России в ночь с 27 на 28 декабря стартуют на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Первая игра - против скромного соперника датчан. Первый поединок на турнире эта команда проиграла со счетом 0:14 хозяева турнира, теперь - встреча с нами. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Дания 27 декабря 2018.

Статистика личных встреч Россия - Дания 27 декабря 2018

Россия и Дания играли между собой в последний раз на молодежном ЧМ по хоккею 26 декабря 2014 года и тогда наши взяли верх со счетом 3:2 в серии буллитов. А в конечном итоге выиграли серебряные медали МЧМ-2015.

Точное время начала матча Россия - Дания 27 декабря 2018

Из-за большой разницы в часовых поясах между Россией и Канадой игра Россия - Дания начнется ровно в полночь по московскому времени.

Прогнозы на матч Россия - Дания 27 декабря 2018

Россия - фаворит матча против Дании.

Трансляция матча Россия - Дания 27 декабря 2018

Трансляция матча Россия - Дания 27 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 00:00 по московскому времени 28 декабря.