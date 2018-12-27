Путин позвал политиков на "Щелкунчика"

Если бы не форс-мажор в виде предстоящего сверхурочного визита Александра Лукашенко, торжественный вечер в Большом театре, посвященный встрече 2019 года, был бы одним из последних официальных мероприятий президента в году уходящем. А возможно, и последним. И тогда сказанными Владимиром Путиным словами можно было бы подвести итог года целиком.

- Уходящий год был особенным и разным для каждого человека, но объединил наше общество, наших граждан в событиях, которые стали важными для всей России, - заявил президент. - Имею в виду и внутриполитические крупные события и, конечно реализацию значимых проектов. Таких, например, как Крымский мост, чемпионат мира по футболу, который нами был проведен блестяще. Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания Родины.

Сам вечер проходил в непривычном месте и в необычном формате - вместо кремлевского зала всех гостей пригласили в Большой театр на балет "Щелкунчик". Среди приглашенных были Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Патриарх Кирилл, Антон Вайно, Наина Ельцина, Сергей Собянин, министры и губернаторы.

- Волшебный балет «Щелкунчик», ощущение сказки, которое будет царить на сцене, уже давно вошли в число самых ярких символов предпраздничного декабря, Нового года и Рождества, - объяснил выбор сам Путин, и не осталось сомнений, что этот выбор принадлежал лично ему. Ведь всего три недели назад он ходил на "Щелкунчика" в Мариинском театре.

- Мы готовы вместе, уверенно идти дальше вперёд, отвечать на любые вызовы, решать самые сложные задачи, действительно прорывные задачи, - подвел главные итоги 2018 года президент. - Добиваться успеха во благо Родины, во благо России и её народа. Уверен, мы будем действовать подобным образом и в будущем. Я желаю всем здоровья, любви, счастья, мира и процветания нашей великой Родине. С приближающимся Новым, 2019-м годом!

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