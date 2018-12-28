Лучший мой подарочек: Волочкова повесила носки любимого мужчины на новогоднюю елку

Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников снимками своего любимого мужчины. Фоловверы умоляют балерину рассказать, кто ее новый избранник, но Настя — кремень. Артистка делится в Инстаграме лишь кадрами различных частей таинственного воздыхателя: то опубликует фотографию его рук, то ног — преимущественно в носках. Дошло до того, что некая дама даже опознала на снимках по носкам своего мужа, которого якобы зовут Малик, и который работает начальником охраны в любимом спа-салоне балерины. В сети разгорелся нешуточный носочный скандал. Анастасия держит оборону и уверяет: ее любимый не женат, и он довольно состоятельный человек. А чтобы подбросить дровишек в огонь всеобщего обсуждения, Волочкова... украсила носками своего мужчины новогоднюю елку. Балерина назвала их «носками года» и объявила, что это — лучший подарочек.

- А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ! - сообщила она в Инстаграме. - «Носки года» можно не только носить, но использовать как елочные украшения! Но носки моего возлюбленного - это уже раритет!

volochkova_art А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ!

«Вот это стеб», «Надеемся, они чистые», «Анастасия, ваша креативность как всегда на высоте», -шутят шокированные фолловеры в комментариях.

Ранее балерина выложила еще один неожиданный снимок артистка сфотографировала свои ноги рядом с ногами любимого мужчины.

- Вот, спорим с любимым, у кого ноги длиннее. Только не перепутайте носки! - предупредила Волочкова.

Кто ее новый поклонник, Волочкова не раскрывает. И только рассказывает, как она счастлива. Балерина даже намекает в интервью на возможную свадьбу и не исключает, что может снова стать мамой.

Артистка делится в Инстаграме лишь фотографиями различных частей таинственного воздыхателя. Фото: Инстаграм.

– Это такая радость - находиться в объятиях любимого человека. Засыпать и просыпаться в них так трепетно, - рассказала звезда сцены в Инстаграме.- Они согревают в любые морозы. И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно. Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите. Вот и я берегу в моем сердце и душе... Не демонстрируя возлюбленного. (Только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж). И он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми. А если уже счастливы - дорожите и берегите.

Обычно после Нового года Анастасия традиционно улетает отдыхать на Мальдивы. Но в этот раз балерина свои новогодние планы на отпуск еще не озвучивала - отправится ли она на тропические острова одна или, возможно, проведет праздничные каникулы в приятной компании.

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До сих пор Анастасия Волочкова интриговала общественность и не показывала поклонникам своего нового возлюбленного. В ее Инстаграме то и дело появлялись снимки мужских ног в черных носках рядом с ножками балерины, а свои фотопортреты она в последнее время частенько снабжала хэштегами #глазамилюбимого. Анастасия даже намекает в интервью на возможную свадьбу и не исключает, что может снова стать мамой. Кто ее новый поклонник, Волочкова не раскрывает. А появившиеся слухи о том, что ее возлюбленного зовут Малик, и он работает начальником охраны в ее любимом спа-салоне, решительно опровергает (подробности).