Новогодняя ночь на канале «Россия 1»: Малахов проведет тест ДНК, а Петросян ищет новую музу

В последний день уходящего года, 31 декабря, можно смело включить канал «Россия 1» с самого утра. В программе - фильмы, без которых сложно представить себе праздник. Это «Карнавальная ночь» и «Москва слезам не верит». А ближе к вечеру зрителям приготовили премьеры - с песнями и шутками мы будем провожать уходящий год и встречать новый.

Старая сказка на новый лад

Начинает череду премьер - мюзикл с участием звезд. Когда-то такие постановки были обязательным атрибутом новогодней ночи. Затем четыре года мюзиклы не снимали. В этот раз традицию решили вернуть и сняли долгожданную сказку - «Золушку».

Работали над мюзиклом на киностудии «Ленфильм» - там же, где снимался легендарный советский фильм 1947 года. Главную роль в современной версии играет Наталья Медведева (раньше она была звездой Comedy Woman, а теперь ведет «Субботний вечер» на канале «Россия 1»). Сказочный принц - Сергей Лазарев. Король - Юрий Гальцев. Волшебница-крестная - Елена Воробей. Противная мачеха - Елена Степаненко. А злобные сестрицы - Анастасия Стоцкая и Анна Семенович.

- Костюмы у нас шикарные! - рассказывает Стоцкая. - И хотя грим занимает два часа, а потом мы еще по 12 часов проводим в корсете, но оно того стоит! Мы вредные сестрицы, но пакости главной героине устраивать не будем. Ну разве что за хрустальную туфельку подеремся!

Появится в сказке и Николай Басков. Для него придумали особую роль.

- Впервые я снялся в новогоднем мюзикле еще в 2002 году - и это тоже была «Золушка», - вспоминает Николай. - Правда, тогда я играл принца. В этот раз у меня роль, которая не была предусмотрена Шарлем Перро. Я - Золотой голос королевства. Взбалмошный, пафосный, со сложным характером - в общем, моя полная противоположность!

Филиппу Киркорову досталась в сказке роль церемониймейстера, влюбленного в придворную даму в исполнении Анны Ковальчук. И даже Андрею Малахову придумали персонажа - он проведет целое расследование с целью найти владелицу хрустальной туфельки. Впрочем, метод он использует вполне знакомый и уже не раз проверенный - тест ДНК.

Включаем: фильм-сказка «Золушка» - в 17.40, Россия 1.

«Я первый раз узнал про загс еще до вашего рождения!» - признался Ольге Петросян. Фото: Канал «Россия 1»

«Мало половин. Дайте мне валокордин!»

Посмотрев «Золушку», не спешите переключаться. В эфире канала «Россия 1» начнутся «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем «Иван Васильевич меняет профессию». Ближе к бою курантов - вечные хиты канала «Россия 1»: «Новогодний парад звезд» и «Голубой огонек».

Провожать год будем с юмором - через шутки и смех вспомним все яркие события года. Так, Николай Басков и Юрий Стоянов споют куплеты на злобу дня.

- Дзюдоистов, каратистов не боюсь разгулье!

- Но как вижу футболистов - сразу прячу стулья.

- К сожалению, не миф, что растет на свет тариф.

- В новый год теперь окстись крикнуть: «Елочка, зажгись!»

- Говорят, растет зарплата и беспрецедентно.

- Но забыли уточнить, у кого конкретно!

Юрий Гальцев станет королем, а Филипп Киркоров приударит за фрейлиной - Анной Ковальчук. Фото: Канал «Россия 1»

Как обычно, не обойдется и без политики. Юрий Стоянов перевоплотится в президента США Дональда Трампа, а Игорь Верник - в премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Станислав Дужников, Гоша Куценко и Сергей Рост споют песню о трех главных валютах - рубле, долларе и юане. А Дмитрий Губерниев и Александр Маршал высмеют санкции.

Сразу после боя курантов на «России 1» начнется «Голубой огонек». Вести новогоднюю программу будут несколько пар ведущих - Нонна Гришаева и Юрий Гальцев, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Андрей Малахов и Анна Ковальчук, Николай Басков и Наталья Медведева.

Фишка «Голубого огонька» - необычные дуэты. Андрей Малахов перевоплотится в куклу и споет с Ани Лорак. Сергей Лазарев выступит с Юлианной Карауловой. Но самая внезапная пара новогодней ночи - это Евгений Петросян и Ольга Бузова. Пожилой юморист, как известно, теперь официально свободен. Ольга - в поиске жениха. Почему бы не обыграть эту историю?

Для их номера на сцене поставили огромное дерево с раскидистыми ветвями. Справа на одной из веток сидит Евгений Петросян. Слева - вся в белом, словно невеста, Ольга Бузова.

- Мало половин! - звучит хит Ольги.

- Дайте мне валокордин, - откликается Евгений Ваганович.

- Мало половин! - повторяет Бузова.

- Я хоть дожил до седин, мне этих песен не постичь глубин, - признается юморист. Хотя позже в песне просит: «Чтобы пробиться в топ, ах, Ольга, станьте музою моею!»

Также в «Голубом огоньке» выступит экс-жена Петросяна Елена Степаненко. Ее по сюжету попытается очаровать пародист Андрей Баринов.

Будет на «Голубом огоньке» и повод погрустить. Один из номеров посвятили памяти Иосифа Кобзона. Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Лев Лещенко, Валерия, Олег Газманов, Юлия Савичева и Стас Пьеха споют песню «Надежда», которую, кстати, изначально написали именно для Кобзона.

А вообще на «Голубом огоньке» выступят все-все звезды: Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лолита, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Алсу, Витас, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Зара, Таисия Повалий, Григорий Лепс и многие другие. Так что веселье продлится до самого утра!

Включаем: «Новогодний парад звезд» - 22.25 и «Голубой огонек» - в 0.00, Россия 1.