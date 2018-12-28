2018-12-28T15:17:50+03:00
Звезды

Звезда «Папиных дочек» снялась в откровенной фотосессии ради помощи престарелым

А поклонники посчитали, что девушка совсем перестала быть похожа на скромную "Галину Сергеевну"
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Елизавета Арзамасова.Актриса Елизавета Арзамасова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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За время, что прошло с момента окончания съемок в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова очень сильно расцвела. Трудно представить в той девочке с косами и в больших очках сегодняшнюю красавицу, которая хвастается идеальной фигурой в купальнике на отдыхе и хорошо танцует в барах с друзьями. Исполнительница роли Галины Сергеевны на днях еще больше удивила своих поклонников, когда снялась в розовом платье с глубоким декольте. Наряд больше напомнил ее фанатам пеньюр. Но в подписи к фото девушка объяснила для чего опубликовала такой немного провокационный снимок. Оказалось, что все ради благотворительности.

"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу", – подписала пост Арзамасова.

liza_arzamasovaliza_arzamasova
Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста Да, это сделка.
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23-летняя актриса призналась, что кадр был размещен именно для привлечения внимания к доброму делу. Лиза рассказала о фонде "Старость в радость". Организация каждый год собирает для пожилых людей подарки и развозит в дома престарелых, где живут одинокие люди.

А тем временем, подписчики в комментариях отметили, что Лиза все больше становится похожа на американскую актрису Беллу Торн, которая недавно отметилась в весьма откровенном видео. Сравнение Арзамасову не обрадовало.

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