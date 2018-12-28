Ирина Шейк снялась в мужских трусах и покорила поклонников

Ирина Шейк — настоящая красавица: каждая фотография в ее Инстаграме собирает сотни тысяч «лайков» и тысячи комментариев. «Она — само совершенство», - завистливо вздыхают подруги-модели, а поклонники просто засыпают ее комплиментами. Неудивительно, что последняя фотография, появившаяся на страничке манекенщицы, снова покорила ее фанатов по всему миру. На снимке Ирина сидит на подоконнике в удобных трикотажных трусах, по фасону напоминающих мужские, с бумажным стаканчиком кофе в руках.

- Мне так уютно, - подписала снимок супермодель.

Всего за три часа пост набрал больше двухсот тысяч «лайков». На фото манекенщица демонстрирует совершенную фигуру и подтянутый пресс. Ирина может позволить себе надеть что угодно — и выглядеть при этом сногсшибательно.

irinashayk Staying cosy in my @intimissimiuomo #IntimissimiUomo

Манекенщица с 2007 года сотрудничает с итальянской маркой нижнего белья Intimissi. Снимок в трусах был сделан во время фотосессии для рекламной кампании. Еще один кадр из этой серии появился в микроблоге 32-летней звезды подиума на прошлой неделе. Ирина снялась в красном кружевном боди, сексуально подчеркнувшем ее идеальное тело.

Полтора года назад модель стала мамой: Ирина родила дочку от голливудского актера Брэдли Купера. Как признается манекенщица, она стала настоящей домоседкой: ей не хочется ходить по светским мероприятиям, а после каждой вечеринки она сразу же спешит домой. За славу и успех нужно платить – и Ирина говорит, что она далеко не всегда довольна жизнью. Недавно модель рассказала в интервью, что каждый день испытывает чувство вины из-за того, что она не идеальная мать. Ей приходится много работать и оставлять годовалую дочь Леа на мам и бабушек.

- Я мама, которая всегда все проверяет и действительно строга к себе… Я не очень хороша, но работаю над этим. Каждый день я испытывает чувство вины перед дочерью, - призналась Шейк.

Ее бойфренд Брэдли Купер — тоже заботливый отец: папарацци то и дело снимают его и Ирину во время прогулки с дочкой. Малышка Лея очень любит сидеть на папе верхом и смотреть на прохожих свысока. Поклонники спорят, на кого больше похожа девочка, и сходятся во мнении, что на Брэдли.

Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. Как стало известно недавно, звездные родители учат дочку русскому языку. Ирина разучивает с девочкой детские песенки на русском. А вместе с Леей язык потихоньку осваивает и Купер.