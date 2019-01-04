Где дешевле кататься: пять самых популярных горнолыжных курортов России

Новогодние каникулы скоро закончатся, а вот для горнолыжников и сноубордистов сезон только начинается. Эксперты туристического поисковика momondo назвали пять самых популярных горнолыжных курортов России зимой 2019 года. И сравнили стоимость проживания в отелях и ски-пассов на каждом из них.

Лидер по части популярности очевиден - Красная Поляна. А вот с дорогими и бюджетными склонами всё не так однозначно. Краснополянский ски-пасс всем даст фору - он на треть дороже домбайского. Однако за гостиницу в Шерегеше придётся выложить больше, чем в Поляне. Эконом-вариант по части проживания - Бобровый Лог, зимний курорт в Красноярском крае. Тут на гостиницу потратите вдвое меньше, чем в Красной Поляне. Но и выбор их, конечно, не сравним.

В пятёрку самых-самых не вошли многие любимые хорошо знакомые любителям снежного экстрима места: Приэльбрусье, например, или Хибины.

5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ

После названия курорта - средняя стоимость проживания в отеле 3 - 4 звезды (за одну ночь) и средняя стоимость ски-пасса на неделю (на одного человека)

Красная Поляна (Краснодарский край): 7665 рублей/15 675 рублей

Домбай (Карачаево-Черкессия): 6600 рублей/9050 рублей

Бобровый Лог (Красноярский край): 3305 рублей/10 500 рублей

Шерегеш (Кемеровская область): 7800 рублей/9800 рублей

Архыз (Карачаево-Черкессия): 7000 рублей/10 800 рублей

Понятно, что любые рейтинги условны. Вовсе не обязательно жить в 4-звёздочном отеле. Кому-то вполне хватает комфорта и в скромной мини-гостинице, и в хостеле. Многие туристы на зимних курортах снимают апартаменты и частные квартиры, на семью или компанию друзей выходит выгоднее отеля. В рейтинге же указана средняя стоимость двухместного номера в декабре 2018 - январе 2019 года.

Почему не учтены расходы на дорогу, ведь это очень существенная часть в бюджете поездки? Потому, что сравнивать в данном случае бессмысленно. Всё зависит от того, откуда вы будете добираться и какой транспорт предпочтёте. Одно дело лететь в Сочи из Москвы, другое - ехать на своей машине из Краснодара.

Если взять средние цены на авиабилеты из всех российских городов, то получится, что добираться дешевле всего в Красную Поляну (средний чек за перелёт в Сочи и обратно - 7400 рублей), а также на Домбай и в Архыз (билет в Минеральные Воды и обратно обходится в среднем в 7600 рублей). Но, ещё раз, это всё-таки средняя температура по больнице.

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