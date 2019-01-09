2019-01-09T10:34:28+03:00
Звезды

Изменщик-муж прилетел к Ани Лорак в Майями, чтобы провести время с дочерью

Поклонники предположили, что пара, находящаяся в состоянии развода, может помириться
Ольга АНТОНОВА
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Скандал в семье Лорак и ее турецкого мужа разразился летом прошлого годаСкандал в семье Лорак и ее турецкого мужа разразился летом прошлого годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Для большинства российских звезд новогодняя пора – самая что ни на есть рабочая, когда приходится давать по 5-6 выступлений за день. Зато после Рождества шоу-бизнес улетает в Майями, где у большинства уже давно куплена недвижимимость. У Ани Лорак своей квартиры на побережье пока нет, но она с радостью присоединилась к своим звездным друзьям. 7 января красавица похвасталась фото в купальнике на берегу океана. Поклонники пожелали звезде как следует отдохнуть, тем более, что прошлый год был очень тяжелым для певицы. Измена мужа, решение вопроса с кем останется общая дочь, подача заявления на развод, попытки дальше счастливо жить одной, при этом не забывая много работать.

Однако, уже вскоре выяснилось, что украинская дива будет отдыхать в компании того самого мужа – изменника Мурата Налчаджиоглу, который тоже прилетел в США. Официальная причина – чтобы провести время с дочерью Софи, но если учесть, что в конце декабря стало известно, что в последний момент супруги не пришли в суд, где их должны были развести, поклонники уже предположили, чтоб быть может пара сделает еще одну попытку склеить разрушенный брак.

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И если сама Лорак всячески избегает говорить о своей личной жизни, то Мурат в своем инстаграме написал, что отправляется в США, что увидеть свою любовь. Быть может речь, конечно, шла об единственной наследнице, а может быть, и не о ней.

Напомним, скандал в семье Лорак и ее турецкого мужа разразился летом прошлого года, когда папарацци застукали супруга в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой, с которой он весело проводил время в караоке и вместе же с ней покинул заведение. Вскоре стало известно, что бизнесмен снимал красавице квартиру в центре Киева. При этом сама Ани Лорак за неделю до скандала призналась, что работает без выходных и чуть ли не падает в обморок от переутомления. Видимо, предполагаемая измена мужа стала последней каплей для певицы и она подала на развод. Однако, когда пара должна была развестить, никто из супругов в суд не явился.

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Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций. (подробности)

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