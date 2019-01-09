2019-01-09T13:49:45+03:00
Звезды

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика, который в самолете ударил ее «коленом в спину»

О конфликте на борту актриса сама рассказала в соцсетях
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Блёданс решила не оставлять эту ситуацию без вниманияБлёданс решила не оставлять эту ситуацию без вниманияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на свой звездный статус, актрисам и певицам нередко приходится летать эконом-классом по билетам, которые им приобретают устроители гастролей. Что нередко приводит к разным неприятным ситуациям. Так, Екатерина Варнава рассказывала, каким долгим и бессмысленным однажды получился разговор с ее поклонником, который внезапно ее узнал. А вот Эвелину Бледанс на днях сосед-пассажир сильно обидел. Артистка летелавместе со своими коллегами по спектаклю «Нелётная погода» из Сочи в Москву. Во время полёта актриса поругалась с соседом, который был недоволен тем, что она откинула спинку своего кресла.

«Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину, — пожаловалась Блёданс. — Я его пристыдила и он успокоился. Может стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел... Может узнал меня? Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?»

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика

Блёданс решила не оставлять эту ситуацию без внимания и разместила снимок «атаковавшего» её мужчины, а также назвала номер места, которое он занимал в салоне. Артистка предложила своим подписчикам вычислить обидчика, чтобы разместить его на доску позора. Мол, что может быть хуже, чем общественное порицание. Однако, подписчики хотя и поддержали красавицу в этом неприятном инциденте, а некоторые и посочувствовали ей, вычислять обидчика не стали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян
США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода Японии
Дмитрий Песков заявил о взаимопонимании с WADA
В Испании семья нашла в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро
Синод Константинопольского патриархата подписал томос для Украины
Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Бутиной на Уилана
Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"
В китайском метро произошла смертельная авария
В Государственной Думе началась весенняя сессия
В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля
В МИД России сообщили о готовности к обсуждению ДРСМД с США
"Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов
Япония планирует приобрести необитаемый остров для переноса туда учений американской палубной авиации
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"
Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски
В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту
Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы