Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика, который в самолете ударил ее «коленом в спину»

Несмотря на свой звездный статус, актрисам и певицам нередко приходится летать эконом-классом по билетам, которые им приобретают устроители гастролей. Что нередко приводит к разным неприятным ситуациям. Так, Екатерина Варнава рассказывала, каким долгим и бессмысленным однажды получился разговор с ее поклонником, который внезапно ее узнал. А вот Эвелину Бледанс на днях сосед-пассажир сильно обидел. Артистка летелавместе со своими коллегами по спектаклю «Нелётная погода» из Сочи в Москву. Во время полёта актриса поругалась с соседом, который был недоволен тем, что она откинула спинку своего кресла.

«Мужчина, если его можно так назвать, в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно. На что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину, — пожаловалась Блёданс. — Я его пристыдила и он успокоился. Может стало неудобно перед двумя бородачами, с которыми он сидел... Может узнал меня? Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации?»

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика

Эвелина Бледанс предложила подписчикам вычислить обидчика

Блёданс решила не оставлять эту ситуацию без внимания и разместила снимок «атаковавшего» её мужчины, а также назвала номер места, которое он занимал в салоне. Артистка предложила своим подписчикам вычислить обидчика, чтобы разместить его на доску позора. Мол, что может быть хуже, чем общественное порицание. Однако, подписчики хотя и поддержали красавицу в этом неприятном инциденте, а некоторые и посочувствовали ей, вычислять обидчика не стали.