Дмитрий Бикбаев был в шоке, узнав о самоубийстве отца из соцсетей

Этот Новый год выпускник «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев не забудет никогда. Каждое 1 января теперь для певца будет днем памяти его отца. Утром первого дня 2019 года его нашли мертвым во дворе собственного дома. Около тела мужчины обнаружили предсмертную записку. По некоторым данным, он свел счеты с жизнью из-за финансовых проблем.

Дмитрий Бикбаев не хотел комментировать тяжелые события, произошедшие в его семье. Лишь сегодня опубликовал стихотворение Эдуарда Асадова в своем инстаграме.

«Пока мы живы, можно все исправить...

Все осознать, раскаяться... Простить.

Врагам не мстить, любимым не лукавить,

Друзей, что оттолкнули, возвратить...

Пока мы живы, можно оглянуться...

Увидеть путь, с которого сошли.

От страшных снов очнувшись, оттолкнуться

От пропасти, к которой подошли».

Надо отметить, что эти стихи Бикбаев обычно произносит в конце спектакля «Ленинград 42/59». Кроме того, артист написал слова благодарности всем, кто поддержал его в эту трудную минуту.

«Хочу сердечно поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку в первые дни, кто был рядом, кто помогал. Спасибо от всей души. К сожалению, СМИ написали о трагедии раньше чем, собственно, я и мои близкие успели понять и принять произошедшее. Скажу одно, сейчас ведется следствие, и я очень надеюсь, что виновные в гибели моего отца понесут заслуженное наказание», — добавил Дмитрий.

dimabikbaev Дмитрий Бикбаев

Напомним, Дмитрий Бикбаев выпускниа «Фабрика звезд» в 2007 году. Вместе с Владом Соколовским он основал группу «БиС», которая просуществовала три года. Несмотря на то, что инициатором раскола группы стал муж Риты Дакоты,певцы смогли сохранить дружеские отношения. Соколовский один из первых поддержал Бикбаеву в первые дни после гибели его отца. «Держись, братишка», — написал Влад в комментариях к новому посту.

Теперь Бикбаев работает над спектаклем «Немаленький принц», который показывают на сцене Театра-студии «15». Главную роль в постановке исполнила известная актриса Елена Яковлева.