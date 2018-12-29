2018-12-29T14:08:02+03:00
Общество

Подростков заманивают в наркобизнес под видом подработки к Новому году

Детям предлагают "перепрятывать посылки" за 80 тысяч рублей в неделю
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изъятие наркотических средств у курьера.Изъятие наркотических средств у курьера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне Нового года многие подростки решили подзаработать себе и близким на подарки. Но оказалось, что "легкий заработок в интернете", рекламой которого сейчас пестрит каждый второй сайт, может обернуться для ребёнка уголовным сроком!

- Ребенок мой решил устроиться на работу, - рассказывает на своей странице в Facebook Лада Уварова. - И рассказывает мне вчера, что прямо уже есть у нее предложения, прямо можно приступать, вот ты говорила, что сложно, а я уже себе все нашла прямо в Интернете. И уж списалась, и зовут на большие деньжищи. Предлагают 50 – 80 000 за то, чтобы перемещать по городу какие-то маленькие посылки.

Сообщение в блоге Лады Уваровой.

Сообщение в блоге Лады Уваровой.

Девочке предложили работать "курьером" — искать маленькие посылки в указанных местах, перепрятывать их и отправлять описание нового места в секретный телеграм-чат. То, что "посылки" — это расфасованные наркотики, ребёнку и в голову не пришло!

- Мне ребенок мой и говорит: ой, и правда, мне тоже курьером посылки возить предложили…и денег куча. Я сначала думала, что они в фотографы нанимают, а я же умею фотографировать, там что-то про фотографии было… - продолжает мама девочки. - Скрины прислала. А там все маслом – в одном месте нычку забираешь, в другом прячешь, фото отсылаешь… У меня волосы дыбом встали.

Диалог с будущим "работодателем".

Диалог с будущим "работодателем".

Естественно, ни о какой такой подработке дальше и речи не шло. Тем более, что с точки зрения закона, 18-летний подросток — уже взрослый и несет полную ответственность за все свои поступки. А за распространение наркотиков предусмотрено серьезное наказание — до 10-15 лет лишения свободы.

- С 16 лет в РФ наступает неполная уголовная ответственность, - комментирует юрист Андрей Лисов. – 16-летний подросток за распространение наркотиков может получить 5-6 лет воспитательной колонии. Но даже если ребёнку меньше 16 лет, для него такая подработка может обернуться серьезными неприятностями — постановкой на учет в полиции, в наркодиспансере и даже отправкой в спецшколу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24