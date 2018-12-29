Подростков заманивают в наркобизнес под видом подработки к Новому году

Накануне Нового года многие подростки решили подзаработать себе и близким на подарки. Но оказалось, что "легкий заработок в интернете", рекламой которого сейчас пестрит каждый второй сайт, может обернуться для ребёнка уголовным сроком!

- Ребенок мой решил устроиться на работу, - рассказывает на своей странице в Facebook Лада Уварова. - И рассказывает мне вчера, что прямо уже есть у нее предложения, прямо можно приступать, вот ты говорила, что сложно, а я уже себе все нашла прямо в Интернете. И уж списалась, и зовут на большие деньжищи. Предлагают 50 – 80 000 за то, чтобы перемещать по городу какие-то маленькие посылки.

Сообщение в блоге Лады Уваровой.

Девочке предложили работать "курьером" — искать маленькие посылки в указанных местах, перепрятывать их и отправлять описание нового места в секретный телеграм-чат. То, что "посылки" — это расфасованные наркотики, ребёнку и в голову не пришло!

- Мне ребенок мой и говорит: ой, и правда, мне тоже курьером посылки возить предложили…и денег куча. Я сначала думала, что они в фотографы нанимают, а я же умею фотографировать, там что-то про фотографии было… - продолжает мама девочки. - Скрины прислала. А там все маслом – в одном месте нычку забираешь, в другом прячешь, фото отсылаешь… У меня волосы дыбом встали.

Диалог с будущим "работодателем".

Естественно, ни о какой такой подработке дальше и речи не шло. Тем более, что с точки зрения закона, 18-летний подросток — уже взрослый и несет полную ответственность за все свои поступки. А за распространение наркотиков предусмотрено серьезное наказание — до 10-15 лет лишения свободы.

- С 16 лет в РФ наступает неполная уголовная ответственность, - комментирует юрист Андрей Лисов. – 16-летний подросток за распространение наркотиков может получить 5-6 лет воспитательной колонии. Но даже если ребёнку меньше 16 лет, для него такая подработка может обернуться серьезными неприятностями — постановкой на учет в полиции, в наркодиспансере и даже отправкой в спецшколу.