Россию обвинили в попытке вмешаться в американские дела на Украине

Рождество в США уже прошло, а Новый год еще не наступил. Можно бы и расслабиться, и отдохнуть в эти ленивые каникулярные зимние дни, но не таковы американские журналисты. Зорко стоят они на страже государственных интересов США, моментально пресекая любые попытки России вмешаться во внутренние дела Америки и вскрывают ушедшие в прошлое попытки такого вмешательства.

Вот и влиятельная и одна из старейших газет The Washington Post выступила с «разоблачением» коварного российского ГРУ. Оказывается, еще в 2015 году Боширов и Петров или их коллеги вмешивались в американские дела на Украине, пытаясь скорректировать политику США в этой стране. По данным «разоблачителей» в феврале 2015-го группа сенаторов США получили на свои электронные почтовые ящики письма от непонятной организации под названием «Патриот Украины», в которых их призывали «спасти Украину, где прозападные силы сражаются с «пророссийскими сепаратистами» на востоке страны».

- Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация на Украине очень плохая. На Украине идет война, - говорилось в письмах с конкретной адресацией каждому получателю. - Уровень коррупции в вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам.

В общем, сплошной, «ай нид ваш хелп!» Сенаторы насторожились. Что-то тут было явно не так. Их примеру последовали и конгрессмены. К тому же, однотипные письма были написаны на ломаном английском, что порождало дополнительно подозрения в том, что от имени образованных цеевропейцев из Житомира выступают какие-то «русские разведчики» или даже «диверсанты ГРУ». Нет, конечно был еще один вариант. Тем более, что занявший пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко к тому времени уже более полугода занимал место Януковича, которое тот освободил не по своей воле, и уже успел засветиться по всей Европе с характерно протянутой рукой. Но в письмах не содержалось ни приписки в конце «дайте грошей», ни аналогичной просьбы в самом тексте. И потому Петро тут однозначно вне подозрений. Как всем известная жена цезаря, тоже неизвестно какого.

Кто остается? Однозначно – ГРУ. "Русские диверсанты" просили заменить украинских коррумпированных командиров высокоморальными военными из США и НАТО. И прислать на Украину еще побольше военных специалистов в разных областях. Чего же так хотели «шпионы ГРУ»? По все видимости, они преследовали две цели. Во-первых, выбить военную элиту США и НАТО, ведь всем понятно, что абы кого в Незалежную НАТО не пошлет. Только, как говорится, «лучших из лучших». А во-вторых, прорвать и уничтожить оборону Украины. Ведь всем также понятно, что по сравнению с укрокиборгами «лучшие из лучших» из НАТО, это все равно что мандарин супротив грецкого ореха. Да еще и очищенный мандарин против ореха в скорлупе. Но в НАТО тоже не спали, не дремали и американские законодатели. Они стоически проигнорировали коварное предложение русских шпионов и их «неумелые попытки» вмешаться в американские дела в Киеве и его окрестностях.

И вот никому нет дела, что действительно на Украине была зарегистрирована еще в 2006 году такая военизированная и совсем не фейковая ультранационалистическая организация «Патриот Украины». Что возглавлял ее сначала нынешний спикер Верховной Рады, «человек со справкой» Андрей Парубий, а после перерегистрации такая одиозная фигура, как ставший потом руководителем запрещенного в РФ «правого сектора» Андрей Билецкий по прозвищу «Белый вождь». Что эта украинская организация объединяет отъявленных расистов и неонацистов. Предпочли не заметить. А теперь еще пытаются выдать за происки «русских шпионов». Да любой шпион или диверсант из этой структуры сто не сто, а уж пятьдесят очков форы даст большинству сенаторов и конгрессменов по английскому языку. Не говоря уже о географии, в которой значительная часть американцев плавает, демонстрируя навыки и плавучесть утюга.

Впрочем, речь не об этом даже. Согласитесь, как красиво звучит – в США Россию обвинили во вмешательстве в американские дела на Украине. Майдан, говорите, воля украинского народа, а не проводившаяся с участием Вашингтона спецоперация? Еще раз: Россию обвинили в попытках вмешательства в реализуемую на Украине политику США. Прелесть ведь.

Их даже разоблачать не надо, они это сами делают. И вполне успешно.