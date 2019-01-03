Как выполнить финансовые цели, поставленные в Новом году

После январских каникул мы клятвенно обещаем начать новую жизнь. Начать откладывать на крупные покупки, перейти на новую работу, учить иностранный язык. И в большинстве случаев ничего из намеченного не исполняется.

О ПРАВИЛЬНОМ ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ

Главное правило любой цели – конкретика. Расплывчатое: «Хочу много денег» или «хочу крутую машину» - это плохой пример желания. Нейробиологи говорят, что способность действовать целесообразно встроена в человеческий мозг как природный навигатор. Пока вы не задаете конкретных очертаний, мозг - в растерянности не знает, что делать. Как только вы четко определились с целью, он начинает искать всюду средства для ее достижения. Поэтому, сформулируйте: «много денег» - это сколько? «Крутая машина» - какой марки, года выпуска и сколько она стоит?

- Правильная цель касается только вас самих. И не находится в конфликте с потребностями другого человека. Также не нужно ставить цели за других людей. Все эти «хочу, чтобы моя жена похудела» или «чтобы дочь разбогатела». Оставьте жизнь и благополучие других людей им самим, - говорит бизнес-тренер Игорь Володин.

Когда вы поставили перед собой конкретную цель, важно ответить себе еще на один вопрос: «Для чего мне это нужно?». Что даст вам достижение этой цели? Что вы почувствуете, если она воплотиться в жизнь? Удивительно, но почти за каждой целью стоят вполне определенные эмоции. И в 90% случаев можно придумать другой способ их получить. А цель поставить более практичную.

Психолог Роберт Сайп в своей книге «Как добиваться любых целей» дает еще несколько важных советов. Целей не должно быть больше 5-6. В противном случае ваша энергия будет распыляться. Они вполне могут быть достаточно амбициозными для вас, но при этом все же достижимыми. Если вы зарабатываете 30 тысяч рублей, не нужно прицениваться к «Мерседесу». Будьте реалистами. Цели необходимо зафиксировать в письменном виде.

90% случаев результат напрямую зависит от регулярности ваших действийФото: EAST NEWS

ПОД ОБОДРЕНИЕ ОТ СМАРТФОНА

Три важные вещи, о которых надо помнить на пути до цели. Это действие, его ритмичность и отслеживание прогресса.

С действием все просто. Это те шаги, которые нужно совершить, чтобы достичь цели. Действия тоже должны быть вполне конкретными и количественными. Хотите накопить на крупную вещь – определите, сколько откладывать каждый месяц, чтобы через год набралась необходимая сумма. Похудеть – на сколько калорий нужно сократить ваш привычный рацион.

С ритмичностью, обычно, сложнее. Самое распространенное – начать и забросить. Или совершить титаническое усилие, а потом почувствовать, что на продолжение подвигов энергии не осталось. Тут важно себе напоминать, что в 90% случаев результат напрямую зависит от регулярности ваших действий. Можно собирать волю в кулак. А по возможности, программировать жизнь. Например, для накоплений – использовать функцию автоматического пополнения вклада. Раз в месяц с вашей зарплаты на накопительный счет будет списываться определенная сумма. Так не будет соблазна пропустить разок-другой. Поможет ведение мини-дневника о своих успехах в любой социальной сети. Обещание данное прилюдно не выполнить сложнее. Тогда к грузу совести прибавляется еще и груз стыда. Не самая лучшая мотивация, но действенная.

Цели необходимо зафиксировать в письменном видеФото: EAST NEWS

И, наконец, ничто так не мотивирует, как постоянно фиксируемый прогресс. Большую цель лучше разбить на несколько средних, а среднюю – на несколько маленьких. Тогда каждый взятый рубеж будет сигналом, что вы на правильном пути. В помощь тут мобильные приложения – ищите в Google Play или App Store по слову «прогресс». Они умеют строить наглядные диаграммы и графики ваших успехов и периодически подбадривают. А доброе слово даже от смартфона приятно.

КАК ЗАЖЕЧЬ СЕБЯ ИЗНУТРИ….

О мотивации написано сотни книг. Но советы из них, чаще всего, повторяются. Идеального рецепта пока не придумал никто. Мы выбрали самые простые и практичные:

- Заключите сделку с самим собой. Пусть наградой станет не только цель, но и какой-то приятный бонус к ней. Можно замотивировать себя с помощью денег. Такая опция есть, например, на сайте stickk.com — каждый пользователь может написать, что хочет добиться любой цели к любому сроку и внести деньги. Если цель будет достигнута, то деньги вернутся. Если нет — они будут перечислены на благотворительность. Доказательства нужно будет предоставить.

- Если у вас есть герои – люди, которыми вы восхищаетесь, попробуйте вести себя так, как они. Читайте о них, наблюдайте, слушайте. Узнайте, что ими движет.

- Напишите минимум 10 причин, зачем вам необходимо добиться поставленной цели. Даже если главная причина по ходу отвалится, вам будет на что опереться.

- Визуализация работает. Сидеть с закрытыми глазами и представлять себя в квартире вашей мечты не нужно. А вот рассматривать сайты недвижимости, размышлять, какую бы вы выбрали и как обставили – действенный возбудитель мотивации.

- Найти единомышленников. Добиваться цели вместе, попутно обмениваясь советами, рассказами об успехах и неудачах проще. Еще тут срабатывает элемент конкуренции: когда видишь, что у другого человека получается лучше – хочется соответствовать.

Визуализация работает, но просто сидеть с закрытыми глазами и представлять себя в квартире вашей мечты не нужноФото: EAST NEWS

…И КАК НЕ ПРОГОРЕТЬ

Немецкий экономист Петр Людвиг в своей книге «Как перестать откладывать дела на завтра» уверяет, что пробуксовок и даже провалов на пути к цели не избежать. С ними нужно смириться заранее. А лучше – знать инструкцию, что делать, если приуныл.

Апатию и нежелание больше добиваться цели психологи называют эмоциональным выгоранием. Если вы чувствуете, что жизнь вас измотала, хочется сложить лапки, лечь на диван и ничего не делать – это оно. На самом деле, выгорание – сигнал организма, что вы перетрудились или находитесь в сильном стрессе. А значит, первым делом нужен отдых.

- Работа с синдромом выгорания начинается с разгрузки. Можно уменьшить цейтнот, делегировать что-то, разделять ответственность, ставить реалистичные цели, критически рассматривать те ожидания, которые имеешь, - пишет психолог Альфред Лэнглэ.

Даже банки дают заемщику кредитные каникулы, если он не в состоянии платить. Взять каникулы в погоне за своей целью тоже можно. Но это не равно полному срыву. Вы сами устанавливаете себе срок, в который вы даете себе поблажку и не совершаете никаких прорывов. Оптимальными считается 2 недели отдыха, в которые вы выключаетесь из гонки и живете в удовольствие.

Согласно исследованиям Университета Калифорнии, в 69% случаях выгорание связано с избытком рутины. Изо дня в день вы совершаете привычные действия, ритуалы. Один и тот же маршрут на работу и с работы. Одна и та же еда. Очень скоро все это напоминает бесконечный «день сурка». И ловушку, из которой невозможно выбраться. Даже самые незначительные на первый взгляд изменения могут улучшить ситуацию. Изменить режим дня, привычный рацион в обеденный перерыв, переставить мебель в комнате. Все это поможет добыть новые эмоции.

Бизнес-тренер Стив Макклетчи в своей книги «От срочного в важному» дает еще несколько советов. Найдите свой способ борьбы со стрессом и хандрой. Самые универсальные – бокс в спортзале, бег и пение. Не поддавайтесь сиюминутным порывам: все бросить, потратить все накопленные деньги, бросить работу и прочим. В большинстве случаев, проблема решается качественным отпуском, а иногда просто выходными с полноценным сном. Заведите домашнего питомца. Любимцы помогают снижать уровень стресса лучше, чем любые бета-блокаторы. Любая физическая активность помогает снять напряжение. Даже 10-минутная прогулка даст организму психологическую разгрузку.