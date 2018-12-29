В Москве ищут убийцу, который зверски зарезал пожилого сотрудника нефтяной компании
В ночь на субботу в Москве был жестоко убит сотрудник одной из крупных нефтяных компаний. Это произошло в элитном жилом доме на улице Гарибальди.
- Тело мужчины у лифтов на одном из этажей поздно ночью обнаружили соседи, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.
По словам нашего собеседника, неизвестный нанес нефтянику несколько десятков ударов ножом - в лицо, шею и область груди. 61-летний мужчина скончался от потери крови.
- Сейчас отрабатываются несколько версий убийства, - продолжает источник. - Основные - это нападение для ограбления и личная месть. В криминалистике считается, что сознательное повреждение лица убитого обычно говорит о личной связи жертвы и убийцы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
По информации «КП», следователи уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных как в самом доме, так и на соседних зданиях.