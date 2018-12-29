2018-12-29T15:14:54+03:00
Происшествия

В Москве ищут убийцу, который зверски зарезал пожилого сотрудника нефтяной компании

Основные версии убийства 61-летнего мужчины - ограбление или личная месть
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Основные версии следствия - это нападение для ограбления и личная месть.Основные версии следствия - это нападение для ограбления и личная месть.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В ночь на субботу в Москве был жестоко убит сотрудник одной из крупных нефтяных компаний. Это произошло в элитном жилом доме на улице Гарибальди.

- Тело мужчины у лифтов на одном из этажей поздно ночью обнаружили соседи, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, неизвестный нанес нефтянику несколько десятков ударов ножом - в лицо, шею и область груди. 61-летний мужчина скончался от потери крови.

- Сейчас отрабатываются несколько версий убийства, - продолжает источник. - Основные - это нападение для ограбления и личная месть. В криминалистике считается, что сознательное повреждение лица убитого обычно говорит о личной связи жертвы и убийцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

По информации «КП», следователи уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных как в самом доме, так и на соседних зданиях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У берегов Кипра загорелся танкер
Курс евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей
На корпоративе в центре Москвы официант украл у клиента часы за 60 тысяч рублей
Умер автор текстов песен "Sway" и "Killing Me Softly with His Song" Норман Гимбел
Гендиректором ФК «Локомотив» назначен Василий Кикнадзе
Глава Еврокомиссии не верит в успешное председательство Румынии в ЕС
Академика Жореса Алфёрова выписали из больницы
МИД РФ назвал неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Павел Мамаев подал заявление в полицию, сказав, что его побил водитель
Министры России и Турции обсудят вывод войск США из Сирии во время переговоров в Москве
Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом
Необходимой мерой назвали в Госдуме введение запрета на импорт ряда украинских товаров
Россия вводит санкции на некоторые украинские товары
Голикова рассказала о замедлении снижения рождаемости в России
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
В Кремле стартовал третий этап переговоров Путина и Лукашенко
МИД России осудил теракт в Египте
В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов
Правительство упростило перевод садовых домов в жилые
Жители Китая оценили важность взаимоотношений Пекина и Москвы
Бывший вице-премьер Украины рассказал о последствиях блокады Крыма