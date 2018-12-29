В Москве ищут убийцу, который зверски зарезал пожилого сотрудника нефтяной компании

В ночь на субботу в Москве был жестоко убит сотрудник одной из крупных нефтяных компаний. Это произошло в элитном жилом доме на улице Гарибальди.

- Тело мужчины у лифтов на одном из этажей поздно ночью обнаружили соседи, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, неизвестный нанес нефтянику несколько десятков ударов ножом - в лицо, шею и область груди. 61-летний мужчина скончался от потери крови.

- Сейчас отрабатываются несколько версий убийства, - продолжает источник. - Основные - это нападение для ограбления и личная месть. В криминалистике считается, что сознательное повреждение лица убитого обычно говорит о личной связи жертвы и убийцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

По информации «КП», следователи уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных как в самом доме, так и на соседних зданиях.