Голливудская актриса Анджелина Джоли не исключила, что может пойти на выборы. О своих мыслях по поводу политической карьеры она рассказала недавно в программе радио ВВС "Today programme", отвечая на вопрос ведущего Джастина Уэбба.

Мол, 20 лет назад подобное предположение ее бы насмешило, а сейчас она не исключает такого поворота своей карьеры. Актриса с достоинством сообщила, что она всегда старалась быть там, где действительно нуждались и помогать людям.

- Я не знаю, насколько я подхожу к роли политика, но я всегда шутила, остался ли хоть один скелет в моем шкафу. Я более чем открыта. И я могу встретить любой вызов судьбы с высоко поднятой головой. Честно говоря, мне хотелось бы сделать что-то, что может принести положительные перемены в обществе. На данный момент я в состоянии работать в ООН, и работать много именно с людьми, которые больше всего нуждаются в помощи. Я в состоянии работать с правительствами и с военными. Я нахожусь в любопытном положении, которое мне позволяет сделать очень много. Причем, без титулов и какой-либо политической поддержки. Поэтому на данный момент, я сохраняю спокойствие в этом вопросе. Но... не исключаю.

- На данный момент? Очаровательно! - воскликнул ведущий. - Скоро начнется предвыборная гонка...

- Надеюсь, ты проголосуешь за меня, если я окажусь в списке какой-то партии. - победоносно заключила Джоли.

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