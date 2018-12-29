2018-12-29T21:13:09+03:00
Спорт

Алина Загитова исполнила трюк с шайбой и клюшкой, которому позавидуют хоккеисты

Фигуристка показала, насколько у нее развито равновесие и координация [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова с хоккейной клюшкой - это очень эффектно!Алина Загитова с хоккейной клюшкой - это очень эффектно!
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 Алина Загитова происходит родом из семьи хоккеиста. И, похоже, показала, что будет, если совместить хоккей и фигурное катание. У себя в соцсетях фигуристка, которая продолжает усиленные тренировки даже перед новогодними праздниками, выложила видео потрясающего хоккейного трюка.

Что для этого нужно сделать? Взять шайбу на крюк клюшки, а затем поднять ее над собой, описав круг вокруг себя. А затем - вернуть обратно в исходное состояние.

Итоговое видео получилось очень эффектным, и его радостно успели заценить фанаты. Но для победного кадра, как пишет Загитова у себя в соцсетях, потребовалось 12 дублей. Но итог - просто потрясающ!

Напомним, что на недавнем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске Загитова заняла пятое место. И она официально включена в состав сборной России на чемпионат Европы 2019 года. Турнир стартует в Минске 21 февраля. Ранее же в этом сезоне Загитова достигла своего первого весомого результата - в финале Гран-При в Ванкувере она заняла второе место, уступив 16-летней Рике Кихире из Японии.

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Видео хоккейного трюка Алины Загитовой
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