Алина Загитова исполнила трюк с шайбой и клюшкой, которому позавидуют хоккеисты

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 Алина Загитова происходит родом из семьи хоккеиста. И, похоже, показала, что будет, если совместить хоккей и фигурное катание. У себя в соцсетях фигуристка, которая продолжает усиленные тренировки даже перед новогодними праздниками, выложила видео потрясающего хоккейного трюка.

Что для этого нужно сделать? Взять шайбу на крюк клюшки, а затем поднять ее над собой, описав круг вокруг себя. А затем - вернуть обратно в исходное состояние.

Итоговое видео получилось очень эффектным, и его радостно успели заценить фанаты. Но для победного кадра, как пишет Загитова у себя в соцсетях, потребовалось 12 дублей. Но итог - просто потрясающ!

Напомним, что на недавнем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске Загитова заняла пятое место. И она официально включена в состав сборной России на чемпионат Европы 2019 года. Турнир стартует в Минске 21 февраля. Ранее же в этом сезоне Загитова достигла своего первого весомого результата - в финале Гран-При в Ванкувере она заняла второе место, уступив 16-летней Рике Кихире из Японии.