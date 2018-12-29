2018-12-29T21:56:27+03:00
Общество

Стало известно, как россиян будут учить распоряжаться деньгами

В Минфине и Центробанке поставили цель повысить финансовую грамотность в стране
Антон Кубышкин
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Первое заседание Межведомственной координационной комиссии прошло в ведомстве первого вице-премьера и министра финансов Антона СилуановаПервое заседание Межведомственной координационной комиссии прошло в ведомстве первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова
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В предпоследний рабочий день в ведомстве Антона Силуанова прошло первое заседание Межведомственной координационной комиссии. Чиновники обсуждали Стратегию повышения финансовой грамотности в России до 2023 года. Работа по ней началась еще в 2017 году. Пришло время подвести первые итоги.

- Мы активно внедряем элементы финансовой грамотности в школы, вузы, готовим учителей по финансовой грамотности, работаем с регионами, проводим различные мероприятия, - заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. - Сейчас можно подвести первые итоги, поговорить о том, что совершенствовать, и распространять наиболее успешные практики по всей стране.

В первую очередь, сразу несколько ведомств запустили информационные порталы, посвященные финансовой грамотности. Это Минфин, Центробанк и Роспотребнадзор. Частично они дублируют друг друга, но в этом нет ничего страшного, считают чиновники. Чем больше будет охват, тем лучше. Ну и, как известно, повторенье - мать ученья.

- Работы хватит на всех, - сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. - К примеру, полтора миллиона человек посмотрели наши ролики онлайн. Кроме того, мы договорились с МФЦ. Там тоже ролики крутятся. А еще наша цель - внедрить изучение финансовой грамотности в учебный процесс.

Чиновники обсуждали Стратегию повышения финансовой грамотности в России до 2023 года

Чиновники обсуждали Стратегию повышения финансовой грамотности в России до 2023 года

- В 69 регионах страны созданы региональные методические центры по повышению финансовой грамотности. Они обеспечивают продвижение на уровне среднего, среднего профессионального и высшего образования, - заявил директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев. – Кроме того, у нас есть девять пилотных регионов, где уже наработан большой опыт. Сейчас они играют роль хабов, вовлекают в процесс регионы, которые впервые сталкиваются с проблематикой финансовой грамотности, и делятся с ними наработками.

По словам Бокарева, 26,5 тысячи педагогов прошли повышение квалификации по финансовой грамотности. А в ближайшие месяцы около 50 регионов получат 13 млн учебных пособий для 2 - 11 классов. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что финансовую грамотность нужно подавать в игровой форме. Так материал будет легче усваиваться детьми. В Центробанке с этим полностью согласны.

- Важная сфера для продвижения - геймификация. Просто информация тоже полезна, но ее обычно читают, когда уже что-то произошло. А мы должны работать на упреждение, - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. - Чем больше сделаем «коробочных» решений, которые можно масштабировать на всю страну, тем будет лучше.

Кстати, чиновники в кулуарах обсуждали странный факт. Историю Древнего Египта наши школьники изучают в основной программе, а финансовую грамотность - только в качестве факультатива. Со следующего года это недоразумение обещают исправить. Курс по финграмотности войдет в состав предмета «Обществознание», наряду с правовой и цифровой грамотностью.

- Финансовая грамотность населения растет. Для сравнения, еще в 2013 году многие люди путали Центробанк и Сбербанк. Сейчас такого нет, - заявил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Тем не менее работы еще много. Об этом говорит хотя бы тот факт, что десятки и даже сотни тысяч людей продолжают терять деньги в различных финансовых пирамидах (например, в «Кэшбери»). Стратегия повышения финансовой грамотности в стране рассчитана до 2023 года. За это время она должна охватить все слои населения.

Кстати, подборку лучших материалов «Комсомолки» на тему личных финансов можно найти здесь.

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