2018-12-29T23:36:35+03:00
Происшествия

Экстрадированный из Молдовы террорист ИГ* гастролировал по Европе с украинским паспортом

Бандит занимался вовлечением в террористическую деятельность жителей Кабардино-Балкарской Республики
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Находясь в Сирии Давудов принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войскНаходясь в Сирии Давудов принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войскФото: Оперативная съемка
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Сотрудники ФСБ добились экстрадиции из Республики Молдова находящегося в международном розыске 28-летнего гражданина России Давудова Надира Минбалаевича.

"Радикальный исламист Давудов в апреле 2013 года транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в состав запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Находясь в Сирии Давудов принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также, используя сеть "Интернет", занимался вовлечением жителей Кабардино-Балкарской Республики в террористическую деятельность", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году Давудов бежал из Сирии в Европу, где попытался легализоваться. Но это у него не получилось. По поддельным документам гражданина Украины он прилетел в Кишинев, где на основании ориентировки российской стороны был задержан и помещен под предэкстрадиционный арест.

Благодаря скоординированной деятельности ФСБ, Генпрокуратуры, НЦБ Интерпола и МВД России, чьи сотрудники смогли предоставить доказательства преступной деятельности разыскиваемого Давудова, власти Республики Молдова удовлетворили запрос о выдаче преступника.

"Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию причастности Давудова к совершенным преступлениям", - отметили в ФСБ.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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