«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го

Заявление о том, что новейший ЗРК средней дальности С-350 ждут в частях, стоящих на страже нашего мирного неба в самом скором времени, прозвучало накануне наступления Нового, 2019-го года. Как было сказано в сообщении Минобороны, вместе с комплексами С-400 и «Панцирь-С» в войсках ожидается поступление и супер-разработки нашего ВПК с гордым названием «Витязь».

Чем примечательна эта разработка и почему ее называют достойной заменой проверенным комплексам С-300 – с вопросами об этом «Комсомольская правда» обратилась к специалистам в сфере обороны и вооружений.

Вот что рассказал военный эксперт «КП», полковник Михаил Тимошенко.

- В чем главная прелесть «Витязя»?

- Главное, что надо понимать – это модернизация эффективного и надежного 300-го зенитно-ракетного комплекса.

-Что из характеристик там стало лучше, сильнее?

- Усовершенствование ракеты произошло. Дальность обнаружение ракеты противника увеличилась.

- Появилась информация, что эти ЗРК можно ставить на универсальные платформы, чуть ли не на любой грузовик поставил – и веди огонь по воздушным целям?

- Не получится на обычный грузовик. Серьезное электронное сопровождение и совмещение этому препятствует.

- «Витязями» начнут прикрывать объекты на западе страны, или здесь предполагается иной подход?

- Мы границу закрываем в основном С-400. А «Витязи» – зонально-объектовые системы ПВО. С-300 понаделано много – и там менять, менять и менять.

А вот каково мнение директора центра изучения общественно-прикладных проблем Александра Жилина.

- Как изменит общую ситуацию в наших Вооруженных силах и в целом в системе обороны страны начало поставок ЗРК «Витязь»?

- Поставка новых систем на защиту важных объектов страны – С-400, «Панцирей» и «Витязей» - это поставки ради укрепления обороны. Что бы ни говорили наши «извечные друзья». Все эти системы обладают повышенной точностью и избирательностью. И потому достигается высочайшая эффективность. Равная применению ядерных боеголовок. Поражающая мощь оказывается очень и очень высока. Развиваются две компоненты.

- Какие?

- Первое - носители. Это ответ на те высказывания, на которые Путин когда-то отреагировал в том смысле, что если кто-то надеется, что удастся за большой лужей таскать каштаны чужими руками из огня третьей мировой – нет ! Гарантированный ответ будет!

Второе – защита своей территории. В ответ на размещение в Европе ударных комплексов США, на сокращение подлетного времени, мы вынуждены бросать силы на повышение эффективности противо-воздушных средств. У нас нет времени даже на один промах.

- У «Витязя» большая мобильность чем у С-300 и больше противоракет – 12 вместо 4, то есть пояса ПВО вокруг крупных городов станут менее уязвимы и более эффективны?

- Конечно, это направлено на максимальное снижение уязвимости всех центров управления, центров ВПК и центров производства необходимой для жизни страны продукции. Вообще эти поставки – это часть создания комплекса не стратегической ракетной обороны, о которой Минобороны сообщал еще в октябре. Ее важнейший элемент. При достаточном количестве таких комплексов, как «Витязь», «Панцирь» и С-400, мы можем обеспечить достаточно надежную защиту своей территории.

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