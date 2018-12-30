2018-12-30T14:49:41+03:00
Дом. Семья

Прямая видеотрансляция собственного новогоднего шоу «Одноклассников»

Программа главной ночи года будет зависеть от пожеланий зрителей-пользователей социальной сети
Дарья ИВАШКИНА
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Программа главной ночи года будет зависеть от зрителейПрограмма главной ночи года будет зависеть от зрителейФото: Одноклассники
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Социальная сеть «Одноклассники» проведет собственный новогодний эфир. Шоу под названием «Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 21:00 мск.

Настоящий Новый Год 2019!.Встречайте наше первое собственное новогоднее шоу! 31 декабря в 21:00 включайте эту трансляцию или телеканал МИР и попадете в Настоящий Новый год , созданный по пожеланиям пользователей ОК. Елка, Моя Мишель , Александр Ревва, Тимур Родригез, МакSим, Алексей Ягудин и многие другие в первом собственном новогоднем эфире Одноклассников

Стоит отметить, что программа главной ночи года будет зависеть от зрителей. Именно они помогут выбрать артистов, праздничные декорации и отдельные сцены праздничного концерта. Как стало известно, в ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни.

При этом организаторы обещают зрителям «Настоящего Нового года» домашнюю атмосферу, много знаменитых людей, юмора и «разных задушевных активностей в обстановке простой московской квартиры».

Так, среди приглашенных артистов такие звезды, как Денис Клявер, Эмин, Татьяна Тотьмянина, МакSим, группа «Моя Мишель», Алексей Ягудин, Jukebox Trio, Burito, Ёлка, Тимур Родригез, Александр Ревва и Стас Костюшкин.

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