Директор центра политического анализа Павел Данилин: Это поздравление Путина иностранным лидерам – не просто дань дипломатическому этикету

- Понятно, что такие «поздравительные открытки» отправляются из Кремля по всему свету ежегодного в последних числах декабря и имеют почти ритуальный характер. Но вот, например, в обращении к президенту и канцлеру Германии подчеркивается, что уровень отношений двух наших стран имеет и общеевропейское значение. Нет ли тут намека на общеевропейский статус и континентальную важность того же «Северного потока»?

- Но ведь прямо на этот проект в поздравлении не указывается – да такого в этом формате и быть не могло. Ну, а косвенные намеки… Они в подобных поздравлениях приветствуются – тем более, если они считываются. Обычно такого рода поздравления готовит референтура и они являются штампованными. И, если в поздравлении вложен некий не общий смысл – можно предположить, что глава государства сам просил сделать акцент на чем-либо, а потом мог сам читать и править. То есть поздравление не просто «ритуальное». Хотелось, чтобы это было считано. Есть нотки, имеющие опосредованный личностный момент. Подчеркивающий важность проекта для обеих наших стиран, важность достигнутых соглашений, которые пытаются нарушить сторонние силы из-за океана.

В поздравлении лидеру Китая говорится про то, что отношения стратегического партнерства достигли беспрецедентно высокого уровняФото: REUTERS

- Конечно, нет конкретики и в поздравительном обращении в адрес израильского премьера, но и тут можно увидеть что-то, помимо общих приятных слов – речь про развитие отношений в конструктивном ключе на благо народов обоих государств и на благо стабильности на Ближнем Востоке…

- В поздравлении Нетаньяху угадывается намек на то, что в текущем году наши отношения не были достаточно конструктивными, несмотря на большое число личных контактов двух лидеров - встреч и телефонных звонков. Ну вот хотя бы раз за минувший год официальные представители Государства Израиль осудили нацистсткие выходки украинских властей? В частности, решение о праздновании юбилеев Бандеры и Петлюры? Какие-то действия израильтян, связанные с Сирией, приводили к укреплению безопасности на Ближнем Востоке, где в том числе находятся и наши военнослужащие – нет. А «вишенкой на торте» в печальном смысле стало поведение израильского министерства обороны и части местной общественности после того, как в этом регионе был сбит наш самолет. Я видел и слышал – звучало мнение, мол, так вам русским и надо. Где здесь конструктив и дружественное поведение? С одой стороны - фильмы и рассказы про холокост, с другой стороны – принятие бандеровцев, которые евреев истребляли.

- В поздравлении лидеру Китая говорится про то, что отношения стратегического партнерства достигли беспрецедентно высокого уровня. Это констатация или скорее пожелание на год наступающий – на фоне американо-китайских противоречий?

- Китайцы могут считывать не только второй, но и более глубокие смыслы. Поздравление в адрес руководство КНР, разумеется, вычитывалось и вылизывалось набело референтами. Найти там что-то, что могло бы быть в Пекине воспринято не так, как мы предполагали – это невозможно. Посыл о необходимости двух наших держав держаться друг за друга был сформирован и, конечно, получен. И, разумеется, китайцы не могут не понимать, что удары, наносимые из-за океана по России, они так или иначе направлены и по их стране. После договора 2004 года и особенно после того как Европа повела себя неадекватно после 2014 года, наши отношения развиваются во все более позитивном ключе и новогоднее поздравление это подчеркивает. Ту реальность, которая уже сложилась при уходе Европы и приходе Китая.

- Поздравление Трампу – российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности. И в который раз подчеркивается про нашу открытость диалогу с США по самой обширной повестке дня.

- Наши отношения деградируют при том, что именно они – гарант международной безопасности. А деградация как раз связана именно с тем, что почти не разговариваем друг с другом из за массы фобий в американском истеблишменте. И потому президент подчеркивает, что мы к диалогу открыты - вот только его практически нет! Можно предположить, что это поздравление, как и ряд других, направленных ключевым лидерам, правил сам глава государства.

Pоссийско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасностиФото: REUTERS

- «Самая широкая повестка» – это все, в том числе неприятные нам вопросы?

- Конечно, такие вопросы есть. Это и ПРО, и выход из договора по РСМД, это и грядущее завершение действия договора по СНВ, и американские санкции против нас, и задержание наших людей в США - это все неприятные вопросы «самой широкой повестки», о которой мы упоминаем в новогоднем поздравлении.

- В поздравлении Японии даже между строк не читается намек на обсуждение в наступающем году территориальной проблемы…

- Что касается обсуждения территориального вопроса со страной, которая даже сама не определилась, на что она готова пойти в определении своих территориальных проблем – ну это не очень серьезно. В последние месяцы мы неоднократно давали понять, что для того, чтобы нам заключить мирный договор с Японией таким образом, каким рассчитывают сами японцы – ну или хотя бы частично – Япония должна показать, что она суверенная страна, а не американский сателлит. Японцы понимают и свою ограниченную самостоятельность, и то, что мы не собираемся предоставлять возможность для ухудшения своего стратегического положения за свой же счет.

- То есть политес соблюден, намеки сделаны, а тех, кого не поздравили – вроде лидера Украины – им таким образом все сказано прямо?

- Поздравление с Новым годом и Рождеством в обычной ситуации – это дипломатическая рутина. Подготовку по ней делает референтура и президент это вообще не смотрит практически. Есть несколько шаблонов – для важной страны, для не важной, для союзника и для страны, с которой сейчас отношения не очень хорошие. Ну как с Британией. Но, повторюсь, иногда глава государства просит что-то подкорректировать или корректирует его сам.

Сейчас мы видим, что ряд поздравлений носит не рутинный характер – для ряда лидеров государств. Обратил бы в этом контексте ваше внимание на поздравление бывшему президенту Армении Кочаряну, который сейчас под следствием у себя на родине…Уже это показывает, что новогодние обращения в этом году носили для Путина не обычный характер…

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