Алексей Воробьев стал единственным россиянином, вошедшим в ТОП-100 самых сексуальных мужчин мира

Организаторы голосования «100 самых сексуальных мужчин планеты» подчеркнули, что сексуальность мужчины определяется не только красотой или рельефным торсом, но и наличием таланта.

Более 7 миллионов проголосовавших из Азии, Америки и Европы включили в топ-100 мирового рейтинга нашего соотечественника Алексея Воробьева. Помимо него в список попали : Крис Пайн, Крис Хемсворт, Ченнинг Татум, Криштиану Рональду, Том Харди, Райан Рейнолдс, Райан Гослинг, Энрике Иглесиас, Джастин Бибер, Роберт Патиссон, Дейвид Бекхэм и другие мировые звезды из самых разных областей.

Наш актер, режиссер и музыкант стал единственным россиянином, попавшим в этот список.

Харизматичный русский красавчик, известный за океаном после успеха в популярном американском сериале UnREAL, имеет за плечами не только множество иностранных проектов, но и музыкальное видео, ставшее вирусным, и собравшее более 800 миллионов просмотров по всему миру.

Артист только что вернулся из первого концертного тура по Западному побережью США. Концерты «Алекса Сперроу», как его там называют, прошли на «ура».

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