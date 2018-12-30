Маршрут «Кремлевская елка»: уже больше 60 лет детей со всей страны собирают в Кремле

Накануне Нового года в редакцию «Комсомолки» пришло письмо.

- Пожалуйста, опубликуйте, если есть возможность, - написал житель Подмосковья Николай Карпицкий. - Я работал в этом году в службе сопровождения детский делегаций на Елку в Кремль. Волновался, переживал, думал, как все будет. А оказалось - очень здорово, я как будто сам в детство вернулся. Ребятишки так радовались оказаться в Москве, в Кремле. Многие пришли на представление в национальных костюмах, с подготовленными номерами. Я не выдержал и стал фотографировать эти счастливые лица. Пусть все их тоже увидят и порадуются. Какая хорошая традиция с «Кремлевской елкой», какое счастье, что она живет вот уже столько лет.

Наша справка:

Начиная с 1954 года дети со всей нашей огромной страны приезжают на елку в Кремль. Традиция не прерывалась никогда. И в 2018 больше 9000 школьников со всех регионов перед самым Новым годом прибыли в Москву. Это победители школьных олимпиад, отличники, кадеты, финалисты творческих конкурсов, многодетные, сироты. Счастливцы теперь весь год будут вспоминать свое веселое приключение. Побывать на елке в Кремле - по-прежнему главная мечта всей детворы.

Дети в этой огромной семье из народов и народностей, республик и областей, городов и губерний чувствовали себя как дома. Фото: Николай Карпицкий

- Масштаб и ответственность предстоящего мероприятия открылась мне не сразу. - продолжает свой рассказ Карпицкий. - На инструктаже до начала мероприятия собрался полный кинозал таких же как и я "новогодних представителей" Администрации Президента (главный организатор этого праздника - прим.ред). Я в числе прочих получил почетное право встречать самых важных людей нашей страны - детей. За мной закрепили делегацию из Ленинградской области. Одну из самых многочисленных, кстати. Помимо подробнейшего инструктажа, каждый из нас получил целую книгу с адресами и телефонами должностных лиц и штабов, организованных в аэропортах, вокзалах, гостиницах, службах, автобусных парках, автопредприятиях, столовых и других бесчисленных, на мой взгляд, организациях обеспечивающих елку президента РФ. Питание, размещение, медицинское обслуживание, перевозка, сопровождение прибывающих детей организовывалось сразу по приезду в любое время суток. Все отлеживалось самым тщательным образом и работало как хорошо слаженный часовой механизм днем и ночью.

Уже больше 60 лет детей со всей страны собирают в Кремле. Фото: Николай Карпицкий

Конечно, самым главным событием поездки являлась непосредственно елка в Кремле, где собрались вместе все делегации. Дети, ехавшие в этой длиннющей колонне шикарных автобусов на главную площадь нашей страны, были просто счастливы. Они в этой огромной семье из народов и народностей, республик и областей, городов и губерний чувствовали себя как дома. И каждый ребенок знал, что это его праздник, что он дома, что вся огромная страна, если надо, станет на его защиту. В Кремлевском дворце съездов был апогей праздника и веселья. Зажигательно танцевали маленькие казачки, грациозно плыли в танце чеченские девочки в сопровождении бравых мальчиков в национальной одежде, лебедушками скользили новгородские. Один танец сменял другой, дети смело декламировали и исполняли песни. Каждый получал подарок и доброе слово организаторов бесчисленных площадок. И, конечно, главный сладкий подарок Кремлевской Елки!

А после были другие экскурсии - в «Москвариум», в музеи на катки, в аквапарки. Все было отдано столицей для праздника. Колоннам автобусов с надписью «Маршрут Кремлевская Елка» радостно махали руками уставшие в пробках водители, проходящие по тротуарам дети и взрослые, замерзшие постовые на перекрестках. Казалось весь город живет ощущением новогоднего веселья.

В 2018 больше 9000 школьников со всех регионов перед самым Новым годом прибыли в Москву. Фото: Николай Карпицкий

Но случилась и капля дегтя. При следовании колонны из 4-х автобусов в сопровождении машины ГИБДД, русская женщина (которая и коня на скаку остановит) «отрезала» один автобус с 45 детьми от колонны и не пустила в «Москвариум» на ВДНХ, объявив, что ей все равно что это Президентская Елка и что дети опаздывают на представление. Причина - якобы нет такого номера в списках, а раз не оплачено, значит нельзя. Она лихо закрыла шлагбаум перед носом детей, но продолжала пропускать «без сдачи» опаздывающих на представление легковушки. Чтобы не опоздать на представление, один из автобусов вернулся за нами. Но из-за этой суматохи детишки едва-едва успели сбегать в туалет. Вот бы Вам, «милая дама», смотреть водное представление, не успев перед этим сходить в дамскую комнату. К счастью, время нам позволяло и все было сделано вовремя. Очередное огорчение ждало водителей и сотрудников полиции. Стакан горячего чая на ВДНХ стоил 250 рублей. Никто из наших не позволил себе такую роскошь и мерз, ожидая окончания представления.

В Кремлевском дворце съездов был апогей праздника и веселья. Фото: Николай Карпицкий

К счастью, это был единичный случай. Все остальное было выше всяких похвал. Огромное спасибо работникам гостиничного комплекса «Измайлово» за то внимание и профессионализм - все было продумано до мелочей. Особая благодарность сотруднику полицейской машины сопровождения "0262". Он не только готов закрыть собой в случае атаки автобус с детьми, пожертвовав жизнью, но и способен на простое человеческое участие, сострадание и любовь. Просто слезы наворачивались, когда мы видели, как этот старший лейтенант опекает девочку, которую укачивает в автобусе. Казалось, что для него на земле нет роднее и ближе человека. До поезда он сам нес ее вещи, несмотря на то, что администрация Ленинградского вокзала все сделала для безопасной и комфортной отправки детей.

Спасибо всем, кто участвовал в обеспечении Кремлевской Елки, администрации и лично Президенту РФ. За доброту, любовь и сохранение наших любимых традиций.

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