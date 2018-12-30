Автор хита Лободы «Супервезда» Артем Иванов: Мы заработали, попав в лидеры по скачиваниям!

Кто бы мог подумать, что симпатичный блондин из группы «Инь-Ян» Артем Иванов — это тот самый кудесник, написавший для Светланы Лободы хит «SuperSTAR».

Впрочем, и сам Иванов давно уже забыл про юность на «Фабрике звёзд» и пение в поп-группе. Хотя и не собирается пропадать затворником в студии. Как уже писала «КП», музыкант теперь пишет песни в том числе и для себя . И уже семимильными шагами близок и к сольному успеху на российском рынке. А пока его новинка «Нетрезвые» стала лидером украинского ITunes.

- Артем, год у вас был плодотворный. Поздравляем! Как создавалась песня «Суперзвезда»? Она написана по заказу Лободы?

- Когда я отдыхал в прошлом году на Бали, появилась идея написать стебную песню, используя фразу: «Все люди, как люди, а я - суперзвезда!» Хотелось отойти от романтичных образов, сделать задорную композицию. И вернувшись в Москву, я приехал на студию и построил песню от этой фразы. Было понятно, что припев туда не встанет словесный, поскольку фраза и так самодостаточна. И я начал экспериментировать: взял украинские национальные мотивы, добавил звучания модных инструментов.

LOBODA - SuperSTAR [Официальное видео].

- Долго колдовали над песней?

- Нет. Долго записывали рэп. Там же есть речитативная часть, которую Светлана Сергеевна (так автор называет Лободу-Ред.) взяла на себя. Сначала «зачитать» должен был один известный музыкант, но потом планы поменялись. Плюс наложились еще и личные моменты. Светлана Сергеевна готовилась к родам в Лос-Анджелесе. Родила и на следующий день уже в строю. Звонит мне: «Темочка, нам надо срочно выпускать песню! Я вчера родила, мне пока тяжело. Но завтра, думаю, смогу «зачитать». Ты можешь мне написать речитативную часть женскую?» Я за день написал, мы утвердили, песня была готова.

- Вы изначально кому эту песню писали? Для себя, на продажу или персонально для Светланы Лободы?

- Песня изначально женская. Кроме Светланы не так много певиц, которые могли бы исполнить «SuperSTAR» достойно и ярко, не показавшись смешными. А у Лободы уже такой уровень, что она легко сделала из этого материала не просто стеб, а крутую песню.

- Получается, вы только ей отправили песню?

- Да. Продюсер Лободы Нателла Крапивина у меня «SuperSTAR» практически сразу забрала.

Поскольку мы плотно сотрудничаем, начиная с песни «Парень» (этот хит я писал исключительно под Лободу), все свои женские композиции я сначала показываю Свете и Нателле. Текстами и музыкой наше сотрудничество не заканчивается. Недавно у Лободы вышел трек «Инстадрама». Над ней работали четыре аранжировщика, а потом еще и я «доруливал» на своей студии. Мы хотели оставить в этой песне аутентичное звучание из 90-х. Песню написал очень талантливый парень Кирилл Павлов. Но доделывала ее большая команда, включая и меня тоже.

Кстати, у нас в запасе еще много не вышедших песен моих: весной ждите премьеры и клип.

Светлана ЛободаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы друг друга нашли? Почему именно Лобода? И как вы ее заинтересовали?

- Я прислал ей песню «Парень» на почту. Не скрою, я хотел работать со Светой, потому что она сейчас певица номер один и у нее большие цели. А потом, когда уже начали работать, мне понравилось, что у Светы и Нателлы очень серьезные нетривиальные задачи.

Как минимум: не повторяться, идти вперед. Глобальные задачи. Они вроде люди из индустрии, но не мыслят шаблонами. С Лободой интересно работать.

- Удалось заработать на «Суперзвезде»?

- Конечно. Во-первых, «SuperSTAR» стала лидером по скачиваниям в Яндекс.музыке. Это же все монетизируются.

- И наверняка многие знаменитости просят вас написать что-то для них.

- У нас хорошие работы получились с Лолитой Милявской. Мы сделали с ней две песни, которые вошли в ее новый альбом «Раневская». Это песни «Колыбельная» и «Намисто» («Ожерелье»). С Лолитой мне комфортно работать.

- В какой момент у вас начались переговоры с Нателлой Крапивиной о вашей сольной карьере?

- Это предложение Нателлы и Светланы Сергеевны. Им нравились демо-записи, которые я присылал. Я же все песни напеваю своим голосом. Они спросили: «Есть ли у тебя композиции, которые бы ты хотел исполнить сам?» На тот момент у меня было не так много песен для себя, потому что я работал, как автор и все мои треки уходили другим артистам. А потом благодаря «SuperSTAR», я заработал себе достаточный материальный плацдарм, чтобы взять паузу, посидеть в студии, написать что-то для себя. И сейчас уже мы с Нателлой начинаем параллельно выпускать мои сольные композиции.

Песня «Нетрезвые» вышла неделю назад, но на нас уже начали обращать внимание радиостанции.

Артем Иванов - Нетрезвыми.

- Вы писать другим не перестанете?

- Женские песни точно буду писать. Я же сам их не исполню. Мне нравится рассказывать женские истории. Я вообще считаю девушек гораздо более совершенными существами, чем мы. У меня же дочка растет. Поэтому мне интересен женский взгляд на мир. И у меня достаточное количество женских песен, чтобы предлагать их другим.

Что касается песен для мужчин, то тут сложнее. Если у меня будет мужская композиция и я буду понимать, что другой артист споет ее круче, а у меня она просядет, то тогда, возможно, поработаю с каким-нибудь исполнителем, как автор.

А пока мужские песни будут мне отходить.

- Для Лободы готовите «боевики»?

- Сложно загадывать, но судя по нашим последним совещаниям, есть, как минимум, две мощные композиции. Вы же понимаете, сложно говорить заранее, это лотерея. Но по предчувствиям должно быть так. Плюс у Светланы Сергеевны будут скоро «Крокусы». И там все Интро, все музыкальное заполнение к видеоряду делал я и моя студия. Хотел сказать, мол, приглашаю всех на концерт, но вспомнил, что билеты на два концерта давно проданы. Вроде чуть -чуть есть только на третий концерт.

- У Лободы всегда необычные аранжировки. На что вы ориентируетесь, когда шаманите над хитом?

- Каждое утро у меня, у Светы, у Нателлы начинается с того, что мы слушаем музыку (каждый по отдельности), а потом делимся с друг другом плэй-листами. С Димой Монатиком Света тоже порой интересной музыкой обменивается. В основном это западная музыка. Знакомимся с крутыми тенденциями.

- Сейчас действительно что-то интересное в музыке происходит или медленно все развивается? Семь нот, трудно что-то новое придумать...

- Сейчас как раз все ускоряется. Ты можешь месяц делать аранжировку, а потом сталкиваешься с тем, что какой-то звук или оборот стал уже неактуальным.

Такой короткий век у песни из-за обилия информации, из-за того, что от музыки человека отделяет один клик: нет необходимости покупать пластинку, включать магнитофон. Просто нажимаешь кнопочку на телефоне и слушаешь песню. Но для артиста это хорошо, потому как нет времени, чтобы расслабиться. Это держит нас в тонусе.

- Артисты перед «Евровидением» просчитывают, что будет модно в этом году на конкурсе- с балладой ехать или с чем-то другим. А у вас как?

- Это всегда сложно предугадать. Чаще всего появляется исполнитель и задает определенный тренд в музыке.

Пока русскоязычная музыка немножко консервативна по сравнению с мировой. Думаю, постепенно все начнет двигаться в сторону живых инструментов. Все же циклично.

Рано или поздно человек начнет уставать от электронного звучания. Тут циклы непредсказуемы. Но и сейчас уже в треках появляются «живые» гитары (у того же Монатика). Все движется в сторону «Нирваны».

- А почему вы снова про Монатика вспомнили?

- Я считаю, что на постсоветском пространстве он номер один по звучанию. На мой взгляд, до него и Ивана Дорна, русскоязычная музыка не могла в полной мере конкурировать с западной. У нас, конечно, свой путь, но я все равно периодически смотрю, что делают эти артисты.

- И еще, что касается трендов. Сейчас в моде рэп. Надолго ли?

- Я думаю, что надолго. Рэп наследует практически все традиции рока. Это протестная музыка и у нас сейчас много сильных исполнителей. Я думаю, скоро будет актуален женский рэп. Появляется много девчонок, которые хорошо «читают». Так что не думаю, что рэп сиюминутный тренд. Это музыка поколения. А может и нескольких поколений.

- Лобода уже «зачитала» в «SuperSTAR».

- Вы не понимаете, что будет в следующей композиции! Там Светлана Сергеевна «зачитает» по-взрослому. Мы как раз вчера с Нателлой закончили речитативную часть одной из новых песен Лободы. Думаю, весной она выйдет на EP (Extended Play -мини-альбом на 5-6 песен).

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