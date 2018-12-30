Новый год 2019: Искусственные ёлки способствуют глобальному потеплению. Живые - экологичнее!

Какую ёлку поставить дома на Новый год? Живая вкусно пахнет хвоей и зимним праздником. Но ведь жалко же дерево рубить ради двух недель! А искусственная, пластиковая много лет прослужит. И ни одно живое деревце не пострадает.

Так-то оно так. Но, оказывается, если речь идёт не о конкретной ёлочке, а о природе в целом, то логика совсем другая. Живая ель экологичнее. И даже меньше способствует глобальному потеплению, чем искусственная! Такими парадоксальными на первый взгляд выводами поделились накануне Нового года эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Они провели специальное исследование на этот счёт вместе с Экобюро GREENS.

Дело вот в чём: производство и транспортировка искусственных пластиковых елей способствуют выбросам углекислого газа (СО2) в атмосферу. А везут их в Россию издалека, чаще всего из Китая. Именно рост концентрации парниковых газов, и в первую очередь углекислого, “виноват” в изменении климата. Так называемый “углеродный след” искусственной ели в 3,5 раза больше, чем живой. Даже с учётом того, что живую рубят каждый год, а пластиковую используют в среднем 5 - 6 лет.

Ещё один момент: живая ель после того, как вы её выбросите, никакого время природе не причинит - она же натуральная и полностью биоразлагаемая. Чего не скажешь о пластике.

Впрочем, и живые ели бывают разными: в WWF советуют выбирать лишь те, что выращены в лесничествах. А тот самый мужичок из песни, который срубил ёлочку под самый корешок, вряд ли поступил экологически грамотно:

- В отличие от сотрудников лесничества, браконьер не будет сажать новое дерево взамен срубленного. Многие елочки, которые попадают на «серые» елочные базары, могли бы расти дальше. Набирающий популярность эко-тренд в виде покупки елок в горшках в российских реалиях зачастую оказывается лишь красивым жестом, но не помогает восстанавливать лесные экосистемы. Чтобы такая елка дожила до весны, когда ее можно будет высадить в грунт, требуется довольно сложный уход на протяжении всей зимы, но даже он не гарантирует выживание дерева. Так что покупка ели на легальном елочном базаре – самое экологичное и эффективное решение, - объясняет Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России

А если искусственная ель уже давно куплена, не выбрасывать же? Конечно, нет. Наоборот: наряжать её как минимум 10 лет, чтобы уменьшить суммарный экологический ущерб от ее производства.

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