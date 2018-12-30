Экс-депутат Рады Олег Царев: Порошенко встретит Новый год на родине украинского национализма

- Информационные агентства сообщили, что украинский лидер не полетит на моря встречать новый год, а поедет в Синегору – неудавшийся национальный парк, ставший резиденцией трех последних президентов страны…

- Это место прежде было любимой дачей Януковича , теперь вот Порошенко (смеется).

- Красивое место, более 10 гектаров. По указу президента Ющенко там должны были создать национальный парк – но не срослось…

- Я, к сожалению, в этом прекрасном месте не бывал, но видел крымские места отдыха украинских президентов. Впечатляет.

- Благосостояние Порошенко позволяет ему встречать рассвет наступающего года в любой точке мира – но почему Ивано-Франковская область?

- Так уж получается, что отдыхи Петра Порошенко неизменно сопровождаются скандалами. И поскольку приближается президентская избирательная компания, Порошенко постарался очередного скандала избежать. Как бы ему ни хотелось поехать в его дом в Испанию или на какой-нибудь остров в теплых морях.

- В националистически подогретой Ивано-Франковской области рейтинг Порошенко в эти годы всегда был высок?

- Ивано-Франковск – это сердце Галичины, в каком-то смысле они соревнуются со Львовом за звание столицы украинского национализма, и за «почетное звание» места с самыми антироссийскими настроениями.

- То есть, Порошенко встретит 2019-й в месте, которое на западе страны многие считают сердцем «истинной Украины»?

- У Украины как минимум два центра. Если брать два полюса, то это Ивано-Франковск и Львов с одной стороны и Донецк с другой.

- То, что Порошенко не рискнул продлять военное положение еще на месяц – накануне Нового года – о чем говорит?

- Порошенко изначально хотел ввести военное положение таким образом, чтобы сразу отложить выборы. Но он натолкнулся на серьезнейшее сопротивление даже внутри нынешней Верховной Рады. А также за ее пределами. Тот же Янукович – если бы его спросили – был бы против. Олигархи - против. Подконтрольные олигархам парламентские фракции. И Порошенко оказался в меньшинстве – и он был вынужден срочно перестраиваться. Судя по информации, которая есть у меня, иностранные посольства тоже не поддержали продление военного положения. Даже американцы. И он понял, что ему придется идти на выборы.

- Значит ли это, что новых провокаций в Керченском проливе в ближайшее время ожидать не нужно?

- Наоборот! Порошенко заинтересован в маленькой, но победоносной войне. Но только очень маленькой и наверняка победоносной. Потому что, если будет большая, то… Очередной котел станет катастрофой для Порошенко.

Провокации и виртуальные победы – это то, что ему сейчас нужно.

- Каким наступающий год станет для Украины?

- Тяжелым. В год выборов Украину лихорадит всегда. Каких-то серьезных изменений, которые повлияют на экономический и политический курс Украины не предвидится. Деиндустриализация продолжится. Отъезд людей в соседние страны на заработки. Негативные процессы в экономике продолжатся. Рост коммунальных платежей и расслоение общества.

- Смена высшего руководства в Киеве принципиально не изменит ситуацию?

- Предпосылок к этому не видно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко расширил «прилегающую зону Украины» в Черном море

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко перед Новым годом одержал очередную убедительную перемогу. На этот раз над морем. Он расширил морские границы Украины, подписав принятый Верховной Радой Украины 6 декабря этого года закон «О прилегающей зоне Украины». Вдвое расширил. Теперь территориальные воды Украины будут заканчиваться не в 12 морских милях от берега, как практически во всех нормальных странах, а в целых 24-х. И на этой приращенной морской территории украинские пограничники смогут преследовать, кого захотят и даже стрелять без предупреждения. Если, конечно, на море будет тихая погода, без волн, а то сами понимаете, катера не смогут выйти. А то их еще спасать надо будет. Сплошная морока (подробности).